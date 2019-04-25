Яровой сев в Беларуси проведен на более чем 60% площадей

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Яровой сев в Беларуси проведен на 1566,8 тыс. га, или на 64,1% запланированных площадей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

"Сельскохозяйственные организации страны в текущем году проводят сев яровых культур в оптимальные технологические сроки, - сказали в министерстве. - Сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур в Беларуси завершен: посеяно 894,6 тыс. га".

Сев льна-долгунца в Беларуси проведен на 41,9 тыс. га (81,5% плана). Сахарная свекла уже посеяна на 88 тыс. га (92,6% плана), картофель - 8,8 тыс. га (36%), овощи - 2,8 тыс. га (51%), кукуруза - 252,1 тыс. га (24,4%). Ведутся работы по севу однолетних трав (219,1 тыс. га, или 77%), подсеву многолетних трав (289,6 тыс. гектаров, или 72%), перезалужению лугопастбищных угодий (60,5 тыс. га, или 20%).

Во всех областях, за исключением Витебской, завершена первая подкормка азотными удобрениями посевов озимых зерновых культур на зерно, озимых крестоцветных. Ведется вторая подкормка: подкормлены озимые зерновые культуры на 547,7 тыс. га (40% площади) и озимые крестоцветные на 175 тыс. га (48%). Многолетние травы подкормлены минеральными удобрениями на площади 527,6 тыс. га (55% плана), сенокосы и пастбища - на 415,5 тыс. га (30%). Под яровой сев вывезено 48,9 млн т органических удобрений (103% потребности), внесено 37,3 млн т.

Для весенних полевых работ в сельскохозяйственных организациях Беларуси имеется 39,6 тыс. тракторов, из них 6,3 тыс. - с мощностью двигателя 250 л.с. и выше. В наличии 2,8 тыс. комбинированных почвообрабатывающих и 3,6 тыс. почвообрабатывающе-посевных агрегатов, 4,8 тыс. машин для внесения в почву твердых минеральных удобрений и 4,9 тыс. - твердых органических. "Сервисное обслуживание сельскохозяйственной техники осуществляют дилерские (технические) центры заводов-изготовителей и специализированные организации агросервисного обслуживания. Во всех организациях в выходные и праздничные дни дежурят специалисты. Созданы мобильные ремонтные звенья, которые обеспечены средствами передвижения, сотовой связи, необходимым оборудованием и запасными частями", - отметили в Минсельхозпроде.-0-