Яровые культуры в Беларуси посеяны более чем на 90% площадей

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сев всех яровых культур в Беларуси проведен на более чем 2,3 млн га, что составляет 90,4% запланированных площадей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По данным на 11 мая, сев льна-долгунца в Беларуси совершен на 48,7 тыс. га, что составляет более 96% запланированных площадей. Картофель уже посеян на 20,7 тыс. га (94,7%), овощи - на 3,78 тыс. га (84%). Сев сахарной свеклы завершен. Кукуруза посеяна на более чем 1 млн га (90,4%), яровой рапс - на 49,8 тыс. га (95,3%), гречиха - на 5,93 тыс. га (26%), просо - на 4,91 тыс. га (59,9%).

Как сообщалось, в текущем году яровой сев будет проведен почти на 2,6 млн га. Лен-долгунец планируется посеять на площади 50,3 тыс. га, картофель - на 21,9 тыс. га, овощи - на 4,5 тыс. га, кукурузу - на более чем 1,1 млн га.-0-