ЮНКТАД может провести экспертную оценку законодательства Беларуси в области конкуренции

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) может провести оценку законодательства Беларуси в области конкуренции. Об этом шла речь на встрече министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Владимира Колтовича с директором Департамента по конкурентной политике и политике в области защиты прав потребителей ЮНКТАД Терезой Морейрой, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт МАРТ.
На встрече обсуждалась перспектива проведения ЮНКТАД добровольной экспертной оценки (preview) законодательства Беларуси и правоприменительной практики в области конкуренции с выдачей соответствующих рекомендаций. Тереза Морейра отметила, что такая оценка позволит стране эффективно интегрироваться в общую систему защиты и развития конкуренции.
Стороны рассмотрели подготовку экспертами ЮНКТАД обзора закона Беларуси "О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции" на предмет его соответствия типовому закону о конкуренции ЮНКТАД и лучшим международным практикам. Более подробно ход подготовки обзора МАРТ и ЮНКТАД рассмотрят 15 ноября. Достигнута договоренность о подготовке обзора до конца 2018 года.-0-
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