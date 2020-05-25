Юрлица смогут подавать документы на согласование названия фирмы через портал ЕГР

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юридические лица смогут подавать документы на согласование названия фирмы через портал Единого государственного регистра (ЕГР) юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 22 мая №305 "О мерах по предотвращению распространения инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства юстиции.

В Минюсте рассказали о приостановке действия отдельных структурных элементов постановлений правительства, которые регламентируют порядок согласования наименований юридических лиц и предоставления информации из ЕГР. Речь идет о личном представлении заявителями в уполномоченные государственные органы (организации) документов для этих административных процедур. "Наименование организации может быть согласовано регистрирующим органом при представлении заявителями документов в электронном виде посредством веб-портала Единого государственного регистра. Это позволит минимизировать личные контакты граждан, - отметили в пресс-службе. - Аналогичным способом может быть запрошена и получена информация из регистра в электронном виде".

На торжественной регистрации брака и рождения, согласно постановлению, теперь могут присутствовать не более 10 человек. В пресс-службе подчеркнули, что таким образом создаются условия для организации и проведения санитарно-противоэпидемиологических мероприятий в целях обеспечения безопасности людей, присутствующих при регистрации актов гражданского состояния, в том числе работников ЗАГСов.

Белорусская нотариальная палата, ее организационные структуры приостанавливают мониторинги соблюдения нотариусами законодательства о нотариате. "Кроме того, в целях минимизации контактов сотрудников государственных органов и организаций вводятся дополнительные требования к порядку проведения согласительных совещаний, которые будут проходить исключительно с использованием технических средств связи, в том числе средств видеоконференцсвязи", - добавили в пресс-службе.-0-