Южноафриканские и традиционные рынки, модернизация: гендиректор "Гомсельмаша" о планах на 2022 год

26 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В 2022 году ОАО "Гомсельмаш" планирует развивать южноафриканские и традиционные рынки сбыта продукции, а также модернизировать отдельные модели техники и производственные процессы. Об этом сообщил журналистам генеральный директор предприятия Александр Новиков на дилерской конференции в Гомеле, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Новиков рассказал, что, несмотря на внешние сложности и геополитическую обстановку, в 2021 году предприятие сработало достойно. Удалось нарастить объемы производства на 130%, аналогичный показатель и по темпам экспорта продукции. "Темпы по получению валютной выручки составили 160%. Это свидетельствует о том, что покупатели и потребители доверяют нам и ждут нашу технику, готовы вносить предоплату. Об этом сегодня и дилеры заявляют с трибуны конференции", - подчеркнул он.

Отмечая темпы экспортного развития, гендиректор пояснил, что портфель заказов на 2022 год сформирован полностью. "Потребность рынка такова, что нам надо еще подумать, как увеличить темпы производства для удовлетворения всех запросов. Уже сегодня поступает предоплата за технику, которую будем производить во втором полугодии", - сказал он.

"Гомсельмаш" сотрудничает с партнерами из более 30 стран. Постоянно ведется работа по расширению горизонтов взаимодействия. "В прошлом году неплохо поработали на рынке Украины, который ранее был традиционным для компании. Однако последние 7-8 лет в этом направлении мы практически не реализовывали свою технику - в стране-соседке было засилие импорта. А в 2021 году мы реализовали украинским аграриям 84 единицы техники. В течение 2022-го планируется увеличить объемы поставок процентов на 130 точно. Сейчас многие сделки находятся на стадии оформления. И пройдя все механизмы экспортного кредитования, думаю, цифры будут существенно больше", - обозначил Александр Новиков.

"Гомсельмаш" продолжает укреплять позиции на нише Южной Африки. "Следующая партия комбайнов, уже более мощных GOMSELMASH GS812 PROFI, готовится к отгрузке в Зимбабве. Дальше ведем работу по другим африканским рынкам. Это Малави, Нигерия, где также есть интерес к нашей технике", - рассказал генеральный директор ОАО "Гомсельмаш".

2022-й год на предприятии проходит под девизом модернизации производства и ранее выпущенной техники. Ожидается, что новая линейка техники выйдет в 2023-2024 годах. "Думаю, что в 2023 году выпустим опытно-промышленную партию универсального энергетического средства МС-350 7-8 тягового класса, которое может работать с расширенным шлейфом адаптеров: как на пропашных почвах, посевных работах, так и при уборке кукурузы на зерно, кошении трав", - пояснил Александр Новиков.

В эти дни, в зимний период, "Гомсельмаш" поддерживает активный темп выпуска техники. Это позволит сельскому хозяйству в срок подготовиться к уборочной кампании.

Одна из основных производственных задач на 2022 год - выйти на 3 тыс. единиц самоходной техники. На предприятии подчеркнули: около 500 из них на этот момент потребители полностью или частично оплатили. Для наращивания объемов выпуска продукции ОАО "Гомсельмаш" проводит масштабное техперевооружение производства. Речь идет как об установке роботизированной техники, теплореновации цехов, так и о кадровом пополнении.

Дилерская конференция собрала в ОАО "Гомсельмаш" участников из семи стран 26-27 января. В форуме участвуют около 200 человек - представители дилерских центров, партнеры из Беларуси, России, Казахстана, Украины, Молдовы, ОАЭ, Грузии. Ожидается, что конференцию посетят и представители Министерства промышленности Беларуси, местной власти, АО "Росагролизинг", ОАО "Банк развития Республики Беларусь", ОАО "Промагролизинг", БРУПЭИС "Белэксимгарант" и др.

Во время конференции планируется подведение итогов работы дилерских сетей, определение дилеров, достигших лучших показателей. В планах двухдневного форума также посещение музея предприятия, постоянно действующей выставки техники, экспериментального производства НТЦК, производственных площадок ОАО "ГЗЛиН" и других подразделений. По итогам двухдневного форума будет подготовлен меморандум.-0-

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