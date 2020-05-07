К БелАЭС подключили пятую из семи высоковольтных линии для связи с энергосистемой

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Включены высоковольтная линия 330 кВ "Белорусская АЭС - Столбцы" и новое оборудование подстанции "Столбцы", сообщили БЕЛТА в "Белэнерго".

"Это пятая высоковольтная линия, связывающая Белорусскую АЭС с энергосистемой. Всего семь высоковольтных линий связывают распределительное устройство Белорусской АЭС с энергосистемой, пять из них уже включены, еще две ("Белорусская АЭС - Молодечно" и "Белорусская АЭС - Россь") предстоит включить", - отметили в "Белэнерго".

Строительство линий завершено, по мере готовности основного оборудования и устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики на БелАЭС они вводятся в работу.

Установка связи БелАЭС с подстанцией "Столбцы" помимо строительства ЛЭП предусматривала реконструкцию существующей подстанции 220 кВ "Столбцы" с организацией нового распределительного устройства 330 кВ. Кроме того, реконструкция предполагает оснащение подстанции двумя шунтирующими реакторами.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту вблизи Островца (Гродненская область). Генеральным подрядчиком выступает инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом". Ввод первого энергоблока запланирован в 2020 году, второго - в 2021-м.-0-