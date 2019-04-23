К добыче торфа приступили 13 из 22 перерабатывающих предприятий

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торфоперерабатывающие предприятия Министерства энергетики Беларуси с 4 апреля начали сезон добычи торфа, что на две недели раньше, чем в прошлом году, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь Минэнерго Жанна Зенькевич.

"Благоприятные погодные условия способствуют добыче торфа, которая начата на 13 из 22 предприятий. Уже в первой половине апреля к работам на торфяных полях приступили организации "Торфобрикетный завод "Гатча-Осовский", "ТБЗ Усяж", "Торфопредприятие "Глинка", "Торфобрикетный завод "Цна", филиал "Торфобрикетный завод "Сергеевичское" УП "Мингаз". В общей сложности уже добыто почти 70 тыс. т торфа, что составляет около 3% сезонного задания", - отметила пресс-секретарь.

Организации торфяной промышленности Минэнерго обеспечены всеми необходимыми ресурсами: подготовлена торфодобывающая техника, созданы запасы топлива, в полном объеме выполнены болотно-подготовительные работы на площадях для добычи торфа.-0-