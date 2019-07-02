К концу 2025 года 65% производимой в "Великом камне" продукции будет экспортироваться

2 июля, Смолевичский район /Татьяна Лисатович - БЕЛТА/. К концу 2025 года 65% продукции, производимой в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень", будет поставляться на экспорт. Об этом заявил сегодня во время форума по региональному сотрудничеству и развитию в рамках инициативы "Пояс и путь" глава администрации парка Александр Ярошенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"По бизнес-планам наших резидентов отмечается важная тенденция: практически все имеют четкое видение своей будущей экспортной деятельности. К концу 2025 года 65% продукции, производимой в парке, будет поставляться на экспорт. При этом большая часть - в страны евразийского пространства и Европейского союза", - сказал Александр Ярошенко.

Он отметил, что большинство резидентов в настоящее время находятся на активной стадии проектирования и строительства. "Но есть и 12 предприятий из числа наших первых резидентов, которые уже запустили производства и приступили к выпуску товаров и оказанию услуг. Так, в парке производятся суперконденсаторы для белорусских электробусов, двигатели для МАЗа, вентиляционное оборудование для Белорусской атомной электростанции, медицинские изделия, светодиодная техника. В стадии реализации налаживание выпуска лазерного оборудования, производства большегрузных кранов, солнечных панелей и другие проекты", - рассказал глава администрации. Как ожидается, еще десять производств будет запущено в парке до конца этого года.

"Растущий интерес к парку со стороны потенциальных зарубежных инвесторов позволяет прогнозировать, что к уже к концу следующего года будет зарегистрировано не менее 85 резидентов с объемом заявленных инвестиций около $2 млрд", - отметил Александр Ярошенко. В долгосрочной перспективе, по его словам, компании парка выйдут на такой уровень производств, когда многомиллиардными будут и инвестиции, и чистая выручка, и экспорт.

Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" является международной площадкой для создания высокотехнологичных производств в передовых сферах деятельности с применением беспрецедентных льгот и преференций. На сегодняшний день в парке зарегистрировано 55 компаний.-0-