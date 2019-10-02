2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. К пилотному проекту по маркировке обуви средствами идентификации присоединились 45 предприятий. Об этом сообщила начальник управления электронных систем контроля главного управления контроля реализации товаров и услуг Министерства по налогам и сборам Ольга Тараканова сегодня на выставке BelTexIndustry, передает корреспондент БЕЛТА.

"Участие в проекте добровольное, поэтому все предприятия, которые хотели участвовать, зарегистрировались - это 45 организаций", - отметила Ольга Тараканова.

Как пояснила председатель концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина, пилотный проект поможет адаптироваться белорусским производителям к изменениям на обувном рынке России. "Основной посыл введения маркировки на российском рынке - прослеживаемость товара и защита от серого импорта, контроль количества и качества ввозимой продукции, - отметила глава "Беллегпрома". - Как мы понимаем, главные белорусские экспортеры - "Марко и "Белвест".

Татьяна Лугина также обратила внимание на планы России по расширению ассортимента товаров легпрома, которые нужно будет обязательно маркировать. "Наши экспортоориентированные предприятия не должны откладывать эти вопросы, а уже сейчас решать. Если нужно, мы готовы дополнительно провести встречу в концерне", - подчеркнула она.

Пилотный проект по маркировке обуви средствами идентификации начался в Беларуси с 15 апреля. Основная цель - отработка новых механизмов маркировки товаров и механизма информационного взаимодействия с Россией. Проект будет реализовываться по 31 декабря текущего года. Для создания условий, исключающих возможность нахождения в законном обороте обуви, маркированной нелегальными средствами идентификации, а также апробации новых механизмов маркировки, правилами предлагается несколько способов маркировки. По итогам реализации пилотного проекта будет проведена оценка его результатов и рассмотрен вопрос о введении обязательной маркировки обуви средствами идентификации.-0-