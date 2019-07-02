К системе мгновенных платежей уже подключились 11 банков

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. К системе мгновенных платежей (СМП) уже подключились 11 банков, сообщила журналистам заместитель начальника главного управления платежной системы и цифровых технологий Нацбанка Татьяна Рускевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Уже присоединились 11 банков, остальные присматриваются. Сказать, что они против (подключения к СМП. - Прим. БЕЛТА) и не собираются - нельзя. Кто-то уже в процессе подготовки к подключению, потому что в основной массе это затрагивает IT-подразделения, и банк, управляя бюджетом, смотрит, когда ему это удобнее сделать", - отметила Татьяна Рускевич.

Представитель Нацбанка считает, что со временем к системе мгновенных платежей подключатся все 24 банка. "Думаю, конкуренция между банками сыграет свою роль, и нам не придется никого заставлять. Банки сами решат, что это надо их клиентам, а значит, надо и им", - добавила она.

Система мгновенных платежей в Беларуси с 1 июля запущена в опытно-промышленную эксплуатацию. Сервис разработан Национальным банком вместе с банковским сообществом. С 1 января он находился в опытной эксплуатации. С 1 по 31 июля для апробирования новой технологии система работает в режиме опытно-промышленной эксплуатации, с 1 августа она будет введена в промышленную эксплуатацию.

Система мгновенных платежей является инновационной и позволит клиентам банков оплачивать товары, работы, услуги, исполнять обязательства перед бюджетом в белорусских рублях в режиме реального времени 24 часа в сутки 7 дней в неделю без выходных и праздничных дней. Участие банков в СМП будет добровольным, а конкретные условия мгновенных платежей определяются в договоре, заключенном с плательщиком. Внедрение СМП позволит осуществлять платежи более быстрым, надежным и эффективным способом.-0-