К соглашению России и Китая об экономическом партнерстве смогут присоединиться все страны ЕАЭС

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. К российско-китайскому соглашению об экономическом партнерстве смогут присоединиться все страны ЕАЭС. Об этом глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил сегодня на совместном заседании коллегий министерств иностранных дел Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

"Продолжается подготовка российско-китайского соглашения об экономическом партнерстве, которое будет открыто для присоединения всех стран ЕАЭС и других заинтересованных государств", - обратил внимание Сергей Лавров.

Российский министр отметил, что Москва и Минск энергично работают над обустройством Евразийского экономического союза, укреплением его связей с другими государствами и объединениями. Особое внимание при этом уделяется сопряжению ЕАЭС с китайским проектом "Один пояс и один путь".

"Россия и Беларусь - союзники и единомышленники на международной арене. Мы последовательные сторонники повышения авторитета интеграционных объединений на пространстве СНГ, формирования в Евро-Атлантике архитектуры равной и неделимой безопасности, коллегиального противодействия новым вызовам и угрозам на прочной основе международного права", - заявил Сергей Лавров.-0-