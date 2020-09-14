Качество белорусской продукции не даст шансов реализовать призывы к ее саботажу - российский эксперт

14 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Качество белорусской продукции не даст шансов реализовать призывы оппозиции к экономическому саботажу. Такое мнение в беседе с корреспондентом БЕЛТА высказал доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.

"Призывы к экономическому саботажу не имеют шансов реализоваться по той простой причине, что белорусская экономика экспортно ориентированная, - сказал Кирилл Коктыш. - К тому же белорусы всегда были патриотами своей продукции из-за ее качества и цен. И если сравнивать белорусскую продукцию с какой-либо другой, то она сама по себе стимулирует патриотизм. Поэтому бойкот не получится".

По сравнению с этими призывами более опасными, на взгляд эксперта, являются протестные акции. "Протесты в Беларуси - очень опасный феномен, который управляется одним Telegram-каналом. Толпа всегда неразумна и под высоким эмоциональным градусом способна теоретически на все что угодно", - подчеркнул политолог.

Снизить эмоциональный градус недовольства, считает Кирилл Коктыш, может уже объявленная руководством Беларуси идея о проведении конституционной реформы. "Конституционная трансформация может позволить спустить эмоциональное напряжение и конвертировать политический процесс в стабильное институциональное русло, - отметил он. - Потому что за последние 200 лет не было ни одного случая проведения реформ на улице, любые перемены происходят за счет спокойной, разумной институциональной трансформации".-0-