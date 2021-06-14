Кафе-пекарня и фирма по деревообработке - в Лоеве изучен опыт создания бизнеса на бывших гособъектах

14 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Опыт организации бизнеса на примере бывших государственных объектов изучили госслужащие Гомельской области на региональном семинаре-совещании в Лоеве, сообщили БЕЛТА в комитете "Гомельоблимущество".
Заместители председателей горрайисполкомов, курирующие вопросы распоряжения имуществом, изучили аспекты вовлечения в хозяйственный оборот, сноса неиспользуемых гособъектов и имущества ОАО с долей государства в уставном фонде в 2021 году. На пленарном заседании рассмотрели результаты работы с такими объектами за пять месяцев этого года. Также затронуты другие вопросы управления и распоряжения госимуществом.
В программе семинара-совещания - посещение объектов, которые ранее были проданы либо сданы в аренду. Новые хозяева поделились слагаемыми своего успеха. Так, руководитель нового кафе-пекарни рассказал, как при небольшом капитале и огромном желании исполнить свою мечту удалось создать семейное предприятие. Все получилось благодаря сохранению традиционных рецептов и изучению вкусов местного населения. Продукция пекарни пользуется популярностью.
Посетили участники семинара и новое производство по деревообработке. Его собственник организовал дело с нуля. Гостям рассказал, какие процедуры для этого прошел, какие сроки понадобились для открытия объекта. Также поведал о созданных рабочих местах и достигнутых результатах, поделился планами.
Такая практика будет продолжена, подчеркнули в комитете "Гомельоблимущество". По итогам мероприятия даны поручения о выполнении в первом полугодии 2021 года всех поставленных задач.-0-