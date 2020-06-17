ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 17 июня 2020
Минск Ясно +27°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
12:19 Белорусские банки предоставили кредитные каникулы более чем 6 тыс. клиентов на сумму около Br2 млрд Экономика
12:10 Брифинг о ситуации с замором рыбы в водоемах Беларуси пройдет в пресс-центре БЕЛТА 18 июня Общество
12:08 Как БелАЭС готовится к интеграции в энергосистему Экономика
12:07 Правительство скорректировало квоты на производство алкогольной продукции в 2020 году Экономика
11:59 "Ла Страда" и МОМ запускают кампанию поддержки трудовых мигрантов за рубежом во время пандемии Общество
11:57 Более 280 нарушителей поймали с начала года фотоловушки в белорусских лесах Общество
11:50 "Альпари Евразия" отмечает существенный рост интереса к онлайн-курсам по финансовой тематике Экономика
11:49 В Минске до 1 июля принимают заявки на конкурс инвестпроектов Регионы
11:43 "Белэнерго" при строительстве схемы выдачи мощности БелАЭС учло возможный выход стран Балтии из БРЭЛЛ Экономика
11:40 Новый указ по рынку Форекс увеличит привлекательность белорусской юрисдикции - "Альпари Евразия" Экономика
11:37 Парламент Кыргызстана одобрил кандидатуру Кубатбека Боронова на пост премьер-министра В мире
11:36 Клинические испытания вакцин от COVID-19 начались в России В мире
11:34 Жара и грозы ожидаются в Беларуси 18 июня Общество
11:33 Рабочий стройорганизации утонул в Березовском районе Происшествия
11:30 Больших изменений на валютном рынке в Беларуси из-за туристического сезона ждать не стоит - эксперт Экономика
11:26 "Белэнерго" прорабатывает различные варианты экспорта электроэнергии - Дрозд Экономика
11:20 Ситуация на мировом рынке нефти способствует альтернативным поставкам в Беларусь - "Альпари Евразия" Экономика
11:13 От наводнений в Китае пострадали около 1,4 млн человек В мире
11:10 Доллар стал одной из самых пострадавших от коронакризиса валют - "Альпари Евразия" Экономика
11:08 В Ивановском районе мужчина прыгнул в реку и утонул Происшествия
11:05 В России зафиксировано минимальное c 30 апреля суточное число новых случаев COVID-19 В мире
10:59 Парковая зона в столичной Малиновке преобразится Регионы
10:47 Акция "Мастера искусств - труженикам села" стартует в июне Культура
10:41 Более 1,8 тыс. субъектов бизнеса в Минске обратились за поддержкой к городским властям Регионы
10:40 Сигневич в составе "Ференцвароша" стал чемпионом Венгрии Спорт
10:35 Австралия откроет границы для иностранных граждан не ранее 2021 года В мире
10:18 Под Гомелем утонул 22-летний парень Происшествия
10:15 В Рогачевском районе пенсионерка упала в колодец Происшествия
10:11 Экономика стран ЕАБР начала движение в сторону восстановления - аналитики банка Экономика
10:06 Один из выходов со станции метро "Первомайской" закрыли на ремонт по 30 июня Регионы
Все новости
Все новости
Экономика
17 июня 2020, 12:08

Как БелАЭС готовится к интеграции в энергосистему

Фото из архива
Фото из архива

Белорусская АЭС после выхода на проектную мощность будет производить около 40% электроэнергии в стране. Сейчас энергосистема готовится работать в новых условиях. О мероприятиях по интеграции, строительстве резервных энергоисточников и перспективах экспорта электроэнергии в интервью БЕЛТА рассказал генеральный директор ГПО "Белэнерго" Павел Дрозд.

- Первый блок Белорусской АЭС уже готовится к физическому пуску. Как произойдет встраивание АЭС в энергосистему страны, все ли для этого готово? Как будет обеспечена сбалансированная работа энергосистемы?

- Стратегия развития электроэнергетической отрасли Беларуси определена Концепцией энергетической безопасности и Комплексным планом развития электроэнергетической сферы до 2025 года с учетом ввода Белорусской атомной электростанции. Одно из направлений реализации энергетической стратегии - строительство и ввод в эксплуатацию атомной электростанции.

По комплексному плану развития электроэнергетической сферы предусмотрен ряд технических и организационных мероприятий. Это позволит обеспечить регулирование баланса электрических мощностей республики в условиях неравномерности суточного графика электропотребления с учетом складывающейся структуры генерирующих мощностей белорусской энергосистемы.

Так, предусматривается оптимизация структуры высокоманевренного резерва мощности, который с учетом единичной мощности энергоблоков АЭС должен составлять не менее 1200 МВт. Планируется частичное размещение этого резерва на оборудовании, находящемся в работе (до 400 МВт, как и сейчас), а также строительство энергоисточников на базе газотурбинных установок (порядка 800 МВт). Эти энергоисточники будут предназначены для работы в маневренном режиме и способны за время не более 15 минут обеспечить включение в сеть, гарантированный выход на полную мощность и работу в течение времени (около 12-16 часов), необходимого для включения дополнительного оборудования белорусской энергосистемы.

Для обеспечения дополнительного регулирования и компенсации неравномерности суточного графика нагрузок белорусской энергосистемы планируется установить на электростанциях и котельных энергосистему электрокотлов (до 916 МВт), в том числе с баками-аккумуляторами, предназначенными для работы в ночные часы.

В 2016 году приняты в эксплуатацию электрокотлы на Гомельской ТЭЦ-2 суммарной мощностью 80 МВт, в 2019 году установлен котел в Костюковичах мощностью 10 МВт. В 2020 году приняты в эксплуатацию электрокотлы на районной котельной "Черниговская" в Гомеле, на Гродненской ТЭЦ-2 и на мини-ТЭЦ "Северная" в Гродно суммарной мощностью 108 МВт. Оставшиеся 15 объектов запланированы к приемке в эксплуатацию в этом году.

Напомню, что в декабре 2018 года завершен масштабный проект по выдаче мощности и связи Белорусской АЭС с энергосистемой страны. По проекту построено более 1 тыс. км воздушных линий электропередачи напряжением 330 кВ, проведена реконструкция около 700 км действующих воздушных линий 110-330 кВ. Также были реконструированы четыре крупные подстанции и построена новая подстанция 330 кВ "Поставы".

- Как после запуска Белорусской АЭС будут работать крупные тепловые электростанции?

- После ввода в эксплуатацию и выхода обоих энергоблоков Белорусской АЭС на проектную электрическую мощность все ТЭЦ, входящие в состав объединения, будут работать исключительно по теплофикационному циклу, который предусматривает отпуск преимущественно тепловой энергии потребителям.

- Одно из условий надежной работы - создание резервных источников. Где они появятся и в какие сроки? Будет ли привлекаться международное финансирование?

- В соответствии с комплексным планом развития электроэнергетической сферы до 2025 года с учетом ввода БелАЭС предусмотрено строительство пиково-резервных энергоисточников на базе газотурбинных установок либо газопоршневых агрегатов суммарной мощностью 800 МВт на 4 объектах: Лукомльской ГРЭС - 150 МВт, Новополоцкой ТЭЦ - 100 МВт, Березовской ГРЭС - 250 МВт и Минской ТЭЦ-5 - 300 МВт.

Сейчас по всем проектам разрабатывается проектно-сметная документация, выбраны поставщики основного оборудования. В соответствии с графиками завершение реализации проектов предусмотрено в ноябре-декабре 2021 года.

Финансирование ведется за счет средств инвестиционного фонда Министерства энергетики, собственных средств энергоснабжающих предприятий и кредитных ресурсов банков Беларуси.

- Какой будет доля первого блока БелАЭС в выработке электроэнергии в 2020 и 2021 годах? Какой объем электроэнергии будут вырабатывать оба блока после запуска?

- Достижение проектной годовой мощности Белорусской АЭС планируется в 2023 году, когда объем производства достигнет 18,5 млрд кВт·ч, что составит 42,8% от электропотребления (брутто) республики, которое в указанный период ожидается на уровне 43,2 млрд кВт·ч.

- Может ли повлиять технически на нашу энергосистему планируемый выход некоторых стран из БРЭЛЛ?

- Сейчас белорусская энергосистема и энергосистемы стран Балтии взаимодействуют в рамках синхронно работающего энергообъединения Электрическое кольцо Беларусь - Россия - Эстония - Литва - Латвия (ЭК БРЭЛЛ). Непосредственные межгосударственные электрические связи имеются с Литвой: четыре транзитные линии электропередачи номинальным напряжением 330 кВ, а также ряд линий напряжением 110 кВ и 35 кВ.

Присоединение энергосистем стран Балтии к энергообъединению Европейского союза ENTSO-E приведет к отключению указанных межгосударственных линий электропередачи.

Вместе с тем возможность выхода энергосистем стран Балтии из параллельной работы учитывалась при рассмотрении перспектив развития белорусской энергосистемы. В частности, при проектировании и строительстве электросетевой инфраструктуры в рамках схемы выдачи мощности Белорусской АЭС учитывалось возможное отделение энергосистем стран Балтии.

Кроме того, для нивелирования последствий отключения межгосударственных электрических связей между Беларусью и Литвой разработан и в настоящее время реализуется план мероприятий по дополнительному сетевому строительству. Это поможет обеспечить надежное электроснабжение приграничных с Литвой районов Беларуси.

- Ранее не исключалась возможность строительства новой линии для поставок электроэнергии в Латвию. Польше предлагалось построить совместно вставку постоянного тока с возможностью в дальнейшем работать синхронно с Европейским союзом. Ведутся ли сейчас соответствующие переговоры с коллегами и при каких условиях они могли бы быть реализованы?

- После ввода в работу Белорусской АЭС экспортный потенциал белорусской энергосистемы значительно возрастет. Учитывая позицию Литвы по введению запрета на торговлю электроэнергией после начала производства электроэнергии на Белорусской АЭС ГПО "Белэнерго" выражает заинтересованность в развитии взаимовыгодных торговых отношений с Латвией, Польшей и другими странами, в частности, для возможности экспорта электроэнергии.

Деловые круги стран Балтии и, в частности, Латвийской Республики выражают заинтересованность во взаимовыгодном сотрудничестве по торговле электроэнергией. Различные компании регулярно обращаются в ГПО "Белэнерго", заявляя об интересе к приобретению белорусской электроэнергии.

Анализ цен на электроэнергию на польской бирже TGE показывает, что экспорт электроэнергии из Беларуси мог бы быть конкурентоспособным на польском рынке электроэнергии в определенные периоды. При этом спрогнозировать динамику уровня цен на польской бирже TGE не представляется возможным.

Между Беларусью и Польшей существует одна двухцепная линия электропередачи 110 кВ Брест-2 - Вулька-Добринска, с помощью которой в 2001-2008 годах велась торговля электроэнергией. В настоящее время обмена электроэнергией между Беларусью и Польшей нет, а имеющиеся межгосударственные связи без дополнительного строительства не могут быть использованы для передачи электрической энергии.

Начиная с 2009 года ГПО "Белэнерго" прорабатывало развитие белорусско-польского диалога на самых разных уровнях (как на уровне хозяйствующих субъектов, так и на межправительственном уровне) по вопросу возобновления взаимных поставок электроэнергии и строительства вставки постоянного тока.

С технической точки зрения проработаны различные варианты строительства межгосударственных электрических связей между Беларусью и Латвией, а также варианты по возобновлению работы существующей межгосударственной линии электропередачи между Беларусью и Польшей.

В настоящее время ведутся переговоры и консультации с рядом компаний по вопросам развития данных межгосударственных электрических связей.

БЕЛТА.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Новости рубрики Экономика
Фото из архива Белорусские банки предоставили кредитные каникулы более чем 6 тыс. клиентов на сумму около Br2 млрд
Фото из архива Правительство скорректировало квоты на производство алкогольной продукции в 2020 году
Фото из архива "Альпари Евразия" отмечает существенный рост интереса к онлайн-курсам по финансовой тематике
Фото из архива "Белэнерго" при строительстве схемы выдачи мощности БелАЭС учло возможный выход стран Балтии из БРЭЛЛ
Фото из архива Новый указ по рынку Форекс увеличит привлекательность белорусской юрисдикции - "Альпари Евразия"
Во время онлайн-конференции Больших изменений на валютном рынке в Беларуси из-за туристического сезона ждать не стоит - эксперт
Главное
Александр Лукашенко во время встречи с активом Гродненской области Лукашенко посетил Гродно: о чем Президент говорил с активом области и зачем поехал на "Гродно Азот"
В Беларуси выздоровели и выписаны 31 273 пациента с COVID-19
Представители Администрации Президента проведут выездные приемы граждан 17-19 июня
Как БелАЭС готовится к интеграции в энергосистему
Топ-новости
В Беларуси пациенты с COVID-19 будут получать бесплатные лекарства
"Минск Мир": и вновь новоселья! В столичном комплексе покупатели получают ключи от квартир в новом доме!
Первые в Беларуси: регистрация в Parimatch стала еще проще и занимает менее 5 минут
Доллар стал одной из самых пострадавших от коронакризиса валют - "Альпари Евразия"
Брифинг о ситуации с замором рыбы в водоемах Беларуси пройдет в пресс-центре БЕЛТА 18 июня
Белорусские банки предоставили кредитные каникулы более чем 6 тыс. клиентов на сумму около Br2 млрд
В Минске до 1 июля принимают заявки на конкурс инвестпроектов
"Ла Страда" и МОМ запускают кампанию поддержки трудовых мигрантов за рубежом во время пандемии
Гомельские предприятия предложат работу на электронной ярмарке вакансий 18 июня
Правительство продлило сроки действия удостоверений по охране труда
Экономика стран ЕАБР начала движение в сторону восстановления - аналитики банка
БЕЛТА запускает мультимедийный проект "З гонарам у сэрцы"
БНТУ к своему столетию проведет эстафету юбилейного огня по предприятиям, где работают выпускники
Более 1,8 тыс. субъектов бизнеса в Минске обратились за поддержкой к городским властям
БГУ получит из бюджета Br38,6 тыс. на мероприятия против коронавируса
Релама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.