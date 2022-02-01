Как быстро открыть и развить бизнес в регионах: Минэкономики и ПРООН подготовили инструкции

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство экономики и ПРООН разработали инструкции для быстрого открытия и развития бизнеса в регионах, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

"Как открыть парикмахерскую или интернет-магазин? Начать или расширить бизнес в сфере образовательных услуг или туризма? Организовать производство сыров, одежды и аксессуаров, строительных материалов или другие виды бизнеса в своем регионе? Ответить на эти и другие вопросы помогут "коробочные решения" - простые и понятные инструкции, разработанные по проекту Минэкономики и ПРООН "Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь", финансируемому ЕС", - рассказали в пресс-службе.

"Коробочные решения" помогут не только начинающим предпринимателям, но и тем, кто задумался о расширении уже действующего бизнеса. Они позволяют предусмотреть возможные варианты развития своего дела и разработать план действий по его реализации, а также спрогнозировать вероятные риски.

Каждое коробочное решение состоит из четырех тематических блоков. "Бизнес-моделирование" позволит узнать, какие действия необходимо предпринять начинающему предпринимателю для открытия бизнеса, какую выбрать модель, в каких направлениях можно развиваться и расширяться. "Юриспруденция" содержит информацию о требованиях законодательства, необходимых документах и административных процедурах для каждого из направлений, по которым подготовлены коробочные решения. "Финансовая модель" расскажет о том, как эффективно организовать систему управления денежными потоками организации. При помощи финансового калькулятора, который разработан для каждого "коробочного решения", можно смоделировать и просчитать свои будущие расходы и доходы. "Маркетинг" включает информацию об основных инструментах продвижения бизнеса и повышения эффективности продаж.

Всего разработано 20 решений. В ближайшее время они все появятся на сайте Минэкономики.-0-