Как быстро решить рабочий вопрос по бухгалтерскому учету, налогообложению и не только?

Первый квартал года - период подготовки и сдачи бухгалтерами белорусских субъектов хозяйствования форм бухгалтерской отчетности за прошедший 2019 год.

При этом многие из этих форм претерпели серьезные корректировки с учетом изменений, внесенных в более чем два десятка нормативных правовых актов. А ведь сдать эти многочисленные формы отчетности в органы МНС необходимо в установленный срок – во избежание неприятных последствий, в том числе финансовых.

Изменения затронули также формы налоговых деклараций и порядок их заполнения, обновлен порядок функционирования электронных накладных, есть корректировки в порядке начисления амортизации основных средств и нематериальных активов, уточнен порядок расчета среднего заработка, а также многие другие аспекты финансовой деятельности.

В целях упрощения и ускорения работы бухгалтеров и экономистов в ИПС "Нормативка.by" сформирован масштабный комплект документов, специализированных материалов и экспертной аналитики, которые позволят бухгалтерам оперативно, точечно и с высокой степенью достоверности получить ответы на свои ежедневно возникающие вопросы - самостоятельно либо при помощи наших экспертов-менеджеров.

Имея доступ к комплекту "Все для бухгалтера", пользователи ИПС "Нормативка.by" получают разноплановый информационный контент, включающий:

· профильную нормативную правовую информацию, поступающую из эталонного банка данных правовой информации;

· документы разъяснительного характера, комментарии;

· материалы правоприменительной практики судебных органов соответствующей тематики;

· актуальную аналитику от экспертов-практиков по самым топовым темам;

· путеводители по бухгалтерскому учету, налогообложению и сделкам, которые представляют собой пошаговые алгоритмы действий по наиболее злободневным и сложным вопросам;

· актуальные темы – подборку всех необходимых нормативных правовых актов, аналитических материалов, форм документов по одной теме в одном месте;

· формы документов, в том числе профильные калькуляторы с функцией автозаполнения;

· корреспонденцию счетов;

· обширную регулярно обновляемую справочную информацию (курсы, календари, индексы, коэффициенты, ставки);

· поиск информации о контрагенте - сервис, который помогает оценить надежность

потенциальных партнеров и возможные риски.

Кроме того, IT-инструменты ИПС "Нормативка.by" позволяют круглосуточно использовать любые мобильные гаджеты, в том числе для связи с персональным менеджером в режиме онлайн-поддержки.

И главное, что ИПС "Нормативка.by" помогает людям в их профессиональной деятельности, когда, казалось бы, и спросить некого, и помощи ждать не приходится, а сроки поджимают…

Иными словами, есть вопрос по бухгалтерскому учету и налогообложению? Обращайтесь к ИПС "Нормативка.by"!

ИПС "НОРМАТИВКА.BY": ничего лишнего - только самое нужное и важное!

Размещение рекламы на БЕЛТА