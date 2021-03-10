Как проверяется готовность первого энергоблока БелАЭС к эксплуатации

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 10 марта 2021
Минск Переменная облачность -1°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
16:23 Возбуждено уголовное дело в отношении председателя Объединенной гражданской партии Происшествия
16:21 Завершено расследование по делу о незаконной охоте в Дубровенском районе Происшествия
16:19 ФОТОФАКТ: Первые подснежники расцвели в Гродно Регионы
16:13 Погранслужбы Беларуси и России согласовали взаимодействие в охране границы Союзного государства Общество
16:08 Во Франции артисты и студенты протестуют против закрытия культурных учреждений В мире
16:06 Региональным СМИ нужно активнее проецировать республиканскую повестку на свои территории - Езерский Регионы
16:05 Более 13,5 тыс. многодетных семей открыли депозитные счета по новой программе "Семейный капитал" Общество
16:05 Вечер ко Дню культуры Палестины состоялся в минском Доме дружбы Общество
16:04 Инфляция в Беларуси в феврале составила 1,9% Экономика
15:45 Вакцинация педагогических работников "Спутником V" началась в Минске Регионы
15:44 Назаров: своевременная модернизация предприятий позволяет повышать конкурентоспособность продукции Экономика
15:39 ФОТОФАКТ: III этап открытого Кубка Беларуси по пулевой стрельбе проходит в Бресте Спорт
15:24 В Беларуси стартовал онлайн-проект подготовки к родам Общество
15:23 Как проверяется готовность первого энергоблока БелАЭС к эксплуатации Экономика
15:22 Масленичные гуляния с угощениями пройдут в Минске с 12 по 14 марта Регионы
15:15 Мингорисполком и облисполкомы проведут 13 марта прямые телефонные линии Общество
15:11 Онлайн-конференция о содействии занятости пройдет 18 марта на сайтах БЕЛТА и Минтруда Общество
15:03 Белорусский теннисист Егор Герасимов вышел в 1/8 финала турнира в Марселе Спорт
15:00 За сутки в Беларуси зарегистрированы 609 пациентов с COVID-19, выписаны 564 Общество
14:59 Пять районов Гродненской области создадут партнерский альянс по устойчивому развитию Регионы
14:55 Гайдукевич: решение МИД о высылке польского консула можно только приветствовать Политика
14:44 Рейтинг власти и оппозиции, отношение к протестам и символике - Мусиенко прокомментировал итоги масштабного соцопроса Общество
14:44 Житель Светлогорска приговорен к 10 годам колонии за убийство и хранение оружия Происшествия
14:38 Минэнерго пояснило причины отключений первого энергоблока БелАЭС от сети Экономика
14:35 Депутат: цены на топливо должны как минимум компенсировать затраты НПЗ Экономика
14:16 Головченко: от Смолевичей до Борисова нужно ускорить развитие промышленности Экономика
14:07 В Дятловском районе пьяный мужчина угнал машину, чтобы доехать домой Происшествия
13:49 Мацкевич о промышленности Витебской области: акцент сделан на развитии 5 высокотехнологичных отраслей Регионы
13:46 Изменения в закон об инвестициях направлены на соблюдение и защиту прав инвесторов - Никитина Экономика
13:38 Белорусская фристайлистка Анна Гуськова заняла 5-е место на ЧМ в Казахстане Спорт
Все новости
Все новости
Экономика
10 марта 2021, 15:23

Как проверяется готовность первого энергоблока БелАЭС к эксплуатации

Фото из архива
Фото из архива

Процесс лицензирования Белорусской АЭС в контексте коммерческой эксплуатации очень длительный: он стартовал еще в 2017 году. Важнейшие его составляющие - экспертиза безопасности, оценка соответствия требованиям и проверка готовности эксплуатирующей организации и ее персонала. Представители Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзора) рассказали в пресс-центре БЕЛТА о том, что уже сделано и какие еще этапы предстоит пройти атомной станции перед выдачей лицензии.

Экспертиза безопасности и оценка соответствия

Во время экспертизы рассматриваются документы, обосновывающие ядерную и радиационную безопасность. "Наличие положительного заключения по данным документам, выданного внешней экспертной организацией, является одним из лицензионных требований. Набор документов определяется МЧС. На данный момент действует постановление №46 от 17 августа 2018 года. Им установлены требования к различным объектам использования атомной энергии", - рассказал заместитель начальника управления регулирования ядерной безопасности Госатомнадзора Сергей Третьякевич.

Что касается энергоблоков АЭС, для экспертизы нужно предоставить значительное количество документов, в том числе отчет по обоснованию безопасности, вероятностный анализ безопасности первого и второго уровней, программы обеспечения качества при вводе блока и при его эксплуатации, техрегламент, программы различных этапов ввода, методики проведения экспериментов, различные эксплуатационные документы. По словам Сергея Третьякевича, сейчас это уже около 150 тыс. страниц, а общий объем составит примерно 200 тыс.

Порядок проведения экспертизы определяется постановлением Совета Министров №1781 от 7 декабря 2010 года. Госатомнадзор в 2017 году подготовил техническое задание, которое содержит более 500 тематических вопросов. Безопасность площадки, зданий и сооружений, реактор, электроснабжение, эксплуатация - там затрагивается множество важнейших тем. Проводит экспертизу Объединенный институт энергетических и ядерных исследований - "Сосны" Национальной академии наук Беларуси. При этом привлекались эксперты из различных белорусских организаций, а также из Ростехнадзора.

Еще один важный этап - оценка соответствия лицензионным требованиям и условиям. Она связана с физической готовностью объекта, с реализацией проектных решений непосредственно на площадке. "На каждом этапе ввода блока АЭС проводится порядка 300-400 испытаний на различных уровнях мощности, чтобы проверить соответствие тем параметрам и расчетам, которые изложены в документах, обосновывающих безопасность", - отметил начальник управления регулирования ядерной безопасности Госатомнадзора Виген Марухян.

Готовность организации и персонала

Надежная и безопасная эксплуатация энергоблока АЭС невозможна без укомплектования квалифицированным и опытным персоналом. Выдача Госатомнадзором разрешений на ведение работ по использованию атомной энергии - один из инструментов, который позволяет удостовериться в том, что подбор и квалификация персонала находятся на должном уровне. Такие разрешения нужны руководителям и тем, кто отвечает за технологический процесс, учет ядерных материалов и радиоактивных отходов, контроль ядерной и радиационной безопасности.

Для получения разрешений работники БелАЭС должны были пройти подготовку по индивидуальным программам обучения, строгий медицинский контроль на отсутствие противопоказаний, психофизиологическое обследование на стрессоустойчивость и умение работать в команде, оценку знаний в комиссии Госатомнадзора, а оперативный персонал - еще и проверку практических навыков на полномасштабном тренажере.

"Процедура выдачи разрешений по первому энергоблоку началась в феврале 2019 года и завершена в апреле 2020-го - к завозу свежего ядерного топлива на площадку БелАЭС. Разрешения получили более 70 руководителей и ответственных должностных лиц эксплуатирующей организации, которые имеют ключевое значение с точки зрения обеспечения ядерной и радиационной безопасности", - рассказала начальник управления лицензирования и разрешительной работы Госатомнадзора Наталья Горелик.

Согласно графику работ, БелАЭС подойдет к завершению первой части этапа опытно-промышленной эксплуатации примерно к концу марта. Затем запланировано комплексное апробирование. "К этому моменту должны быть завершены все работы, касающиеся экспертизы безопасности, и дана оценка готовности эксплуатирующей организации выполнять свою функцию. Госатомнадзор подготовит заключение, которое будет вынесено на коллегию МЧС для принятия решения о выдаче лицензии", - отметила начальник Госатомнадзора Ольга Луговская.

Ожидается, что БелАЭС в конце апреля - начале мая будет готова к итоговой инспекции перед принятием решения о выдаче лицензии на эксплуатацию первого энергоблока.

БЕЛТА.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Экономика
Фото из архива Инфляция в Беларуси в феврале составила 1,9%
Юрий Назаров во время посещения ОАО "Могилёвхимволокно". Пояснение даёт Пётр Рудник Назаров: своевременная модернизация предприятий позволяет повышать конкурентоспособность продукции
Фото из архива Минэнерго пояснило причины отключений первого энергоблока БелАЭС от сети
Фото из архива Депутат: цены на топливо должны как минимум компенсировать затраты НПЗ
Роман Головченко Головченко: от Смолевичей до Борисова нужно ускорить развитие промышленности
Фото из архива Изменения в закон об инвестициях направлены на соблюдение и защиту прав инвесторов - Никитина
Главное
Ситуация в сфере нацбезопасности и защита конституционного строя - подробности встречи Лукашенко с главой КГБ
Головченко: необходимо определиться с перспективами и поэтапностью застройки городов-спутников
Изменения в закон об инвестициях направлены на соблюдение и защиту прав инвесторов - Никитина
Рейтинг власти и оппозиции, отношение к протестам и символике - Мусиенко прокомментировал итоги масштабного соцопроса
Топ-новости
Госдума РФ ратифицировала протокол о реструктуризации кредита для строительства БелАЭС
За сутки в Беларуси зарегистрированы 609 пациентов с COVID-19, выписаны 564
Более 13,5 тыс. многодетных семей открыли депозитные счета по новой программе "Семейный капитал"
Гайдукевич: решение МИД о высылке польского консула можно только приветствовать
Назаров: своевременная модернизация предприятий позволяет повышать конкурентоспособность продукции
Погранслужбы Беларуси и России согласовали взаимодействие в охране границы Союзного государства
Новое молодежное общественное объединение "Движение вперед" зарегистрировано в Беларуси
Онлайн-конференция о содействии занятости пройдет 18 марта на сайтах БЕЛТА и Минтруда
Вакцинация педагогических работников "Спутником V" началась в Минске
В Беларуси стартовал онлайн-проект подготовки к родам
Мингорисполком и облисполкомы проведут 13 марта прямые телефонные линии
Нотариусы Беларуси 15 марта будут консультировать бесплатно
Минэнерго пояснило причины отключений первого энергоблока БелАЭС от сети
Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Дубае
БелАЭС будет готова к инспекции перед выдачей лицензии на эксплуатацию в конце апреля - начале мая
Реклама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Специальный репортаж Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.