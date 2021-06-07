Реализация госпрограммы по энергосбережению, ресурсоэффективности и экологическому менеджменту

Об этом руководство Департамента по энергоэффективности, представители руководства энергетической, сельскохозяйственной отраслей и сферы промышленности рассказали на пресс-конференции "Устойчивое энергопользование и ресурсосбережение как драйвер развития экономики", приуроченной к старту 7-го этапа конкурса "Лидер энергоэффективности Республики Беларусь".

Об утверждении госпрограммы "Энергосбережение" на 2021–2025 годы

Михаил Малашенко, заместитель председателя Госстандарта – директор Департамента по энергоэффективности рассказал:

– Глобальные задачи в период до 2025 года во многом сопоставимы с задачами, реализованными в предыдущие пять лет: сокращение импорта углеводородного топлива, переход на использование местных видов топлива, интеграция атомной электростанции в государственную энергосеть, развитие сектора ВИЭ и проч.

В совокупности достижение установленных планов позволит снизить энергоемкость валового внутреннего продукта в сравнении с уровнем 2020 года примерно на 7%. А полноценная работа Белорусской АЭС даст возможность утвердить долю местных топливно-энергетических ресурсов на прежнем уровне. Для этого нужно ввести в эксплуатацию порядка 89 энергоисточников на биотопливе и торфе суммарной тепловой мощностью 491 МВт. Таким образом, уже к 2022 году доля местных топливно-энергетических ресурсов в системе ЖКХ превысит отметку в 52% (+8%). А к 2025 году всеобщая электрификация страны может приблизиться к пиковому значению. С этой целью разработана программа по использованию электрической энергии в многоквартирном жилищном фонде на цели отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления. Документ подразумевает, что в новых районах, где застройка удалена от тепломагистралей и энергоисточников с резервом мощности, отопление домов будет осуществляется за счет потребления электрической энергии. Это станет возможным благодаря установке электрокотлов прямого нагрева, а также малых и средних энергоисточников, использующих электрические насосы.

Конкурс "Лидер энергоэффективности": основные приоритеты в 2021 году

Ежегодно количество организаций, принимающих участие в конкурсе, растет, расширяется охват специализированных отраслей энергетики. О главных трендах конкурса и новых критериях оценки сообщил Александр Патутин, заместитель председателя оргкомитета конкурса и руководитель ЦПП "Деловые медиа":

– В рамках конкурса "Лидер энергоэффективности Республики Беларусь – 2021" мы надеемся определить основные тренды в сфере энергоэффективности и ресурсосбережения, цифровизации экономики и внедрения новых технологий в существующие энергетические процессы, а также обозначить значимые мероприятия, направленные на их реализацию. Не останется без внимания альтернативная энергетика и экология – важные инструменты для привлечения иностранных инвестиций.

"Зеленые технологии и продукты" – новая номинация конкурса

Важной составляющей современного развития общества является экологичность. Она обрела и усиливает самостоятельное звучание во многих сферах жизнедеятельности государства. Не стала исключением и энергетика.

Михаил Малашенко отметил:

– В 2021 году в рамках конкурса "Лидер энергоэффективности" введена новая номинация – "Зеленые технологии и продукты". Теме "чистой" электроэнергии в последние годы уделяется особое внимание на уровне как государственном, так и частных инициатив. Так, например, уже реализован ряд проектов в Оршанском регионе, где горячее водоснабжение в межотопительный период в многоквартирном жилищном фонде осуществляется за счет использования ВИЭ. На очереди другие не менее интересные проекты.

Критерии, по которым экспертная комиссия будет оценивать представленные в заявленной номинации проекты, включают снижение углеродоемкости, нагрузки на окружающую среду, выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов, сокращение объемов отходов (на условного человека), общее снижение количества отходов, стоков и т.д.

БелАЭС и рациональное использование электроэнергии

Ввод в эксплуатацию первой атомной электростанции – историческое событие для Беларуси. Вместе с тем возможность бесперебойного генерирования электрической энергии не отменяет необходимости ее разумного использования.

"Не следует воспринимать Белорусскую атомную электростанцию как бесперебойный источник энергии, которую можно бездумно расходовать, – пояснил Михаил Малашенко. – Новые направления, связанные с вводом в эксплуатацию БелАЭС, предусматривают рациональное использование энергоресурсов. Об этом говорится в программе по энергосбережению на ближайшую пятилетку. Обязательным пунктом при проведении энергетических аудитов на предприятиях будет изучение возможностей по увеличению использования электрической энергии с привлечением современных энергоэффективных технологий".

Энергосбережение в сельском хозяйстве страны

Об энергосбережении в агропромышленном комплексе Беларуси рассказала Наталья Пучило, начальник отдела энергетики Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

– За 2016–2020 годы рост потребления топливно-энергетических ресурсов для производства сельскохозяйственной продукции составил порядка 105%. Из них 75% приходится на котельно-печное топливо, 25% – на электричество и порядка 5% – на тепловую энергию. Если рассматривать структуру потребления энергоресурсов при производстве/переработке сельхозпродукции, то переработка занимает порядка 44%, а производство – порядка 55%. В производстве наибольший удельный вес занимают молоко и зерновые. Наибольшая доля удельных энергозатрат приходится на производство овощей защищенного грунта.

В настоящее время в организациях промышленного комплекса за счет реализации основных мероприятий по энергосбережению построено 20 биогазовых комплексов суммарной мощностью 22,2 МВт. Функционируют порядка 1,2 тыс. зерносушилок на местных видах топлива, 3,8 тыс. котлоагрегатов, внедрено порядка 2 тыс. рекуператоров тепла на молочно-товарных фермах.

Основной вклад мероприятий по энергосбережению в общую экономию приходится на внедрение современных энергоэффективных технологий. Далее по нисходящей следуют: оптимизация теплоснабжения, ввод генерирующего оборудования, внедрение систем управления освещением, повышение эффективности работы котельных, увеличение термосопротивления ограждающих конструкций и предпочтение местных видов топлива.

За грядущую пятилетку, согласно государственной программе ресурсосбережения, в сельскохозяйственном секторе планируется внедрить энергоэффективные автоматизированные технологии, которые повышают эффективность использования имеющихся технологических процессов в животноводческой отрасли и растениеводстве, производстве и переработке сельхозпродукции. Также предусматривается развитие переработки отходов животноводства и обрабатывающих предприятий с целью получения "чистых" видов энергии. С учетом технологической и экономической возможности предусмотрен перевод теплоэнергетического оборудования с природного газа на электричество.

Таким образом, реализация упомянутых мероприятий позволит нам к 2025 году снизить себестоимость производимой продукции примерно на 2% и получить экономию топливно-энергетических ресурсов в объеме 35 тыс. т условного топлива.

Энергоприоритеты и энергоаудит в промышленности

Комплексное обследование предприятия на предмет анализа эффективности расходования им энергоресурсов – неотъемлемая часть сегодняшнего дня. Технико-экономические обоснования аудиторов ложатся в основу программ и мероприятий по снижению топливно-энергетических ресурсов. Не лишена эта сфера и некоторых трудностей, о чем рассказал Юрий Макоско, эксперт в сфере промышленного энерго- и ресурсосбережения:

– Система энергосбережения и связанная с ней правовая политика дала большой толчок к обновлению основных фондов предприятий – от технологического оснащения до моделей финансирования. Вместе с тем на пути к энергосбережению еще встречаются некоторые проблемы, которые во многом сводятся к отсутствию простых решений, лежащих на поверхности. Зачастую требуется вести серьезную дорогостоящую работу, растянутую во времени ввиду недоработок в законодательной базе.

Какой поставщик оборудования возможен в качестве аналога, как то или иное решение увязать с существующим технологическим оснащением, как своевременно и корректно оценить затраты, окупаемость и передать необходимую информацию в работу проектировщикам – эти и другие вопросы сегодня стоят на повестке дня у каждого, кто задействован в реализации мероприятий по энергосбережению в Беларуси.

Энергоэффективные и "электрические" дома – новый тренд в строительстве

Использование инновационных материалов и технологий при строительстве многоквартирного жилья позволяет экономить все виды энергии, необходимой для его полноценного функционирования. Оценить преимущества таких сооружений с некоторых пор могут и белорусы. Это стало возможным благодаря деятельности КУП "Брестжилстрой". Организация занимается строительством многоквартирного (в том числе энергоэффективного) жилья в Республике Беларусь, задействована в реализации международных проектов. Предприятие осуществляет полный цикл работ – от проектирования до сдачи готовых объектов "под ключ". В планах – развитие малоэтажного быстровозводимого строительства с применением современных технологий и материалов. КУП "Брестжилстрой" (генеральный партнер конкурса "Лидер энергоэффективности Республики Беларусь") одним из первых обратило внимание на то, что дома должны быть энергоэффективными.

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Подготовлено по материалам ЦПП "Деловые медиа".

Информационный партнер Республиканского конкурса "Лидер энергоэффективности Республики Беларусь – 2021" – Белорусское телеграфное агентство БЕЛТА.