Как сельское хозяйство Беларуси будет адаптироваться к изменению климата

Конец весны и начало лета в Беларуси в последние два года выдались аномально жаркими и засушливыми. Такая погода негативно влияет на состояние посевов и формирование урожая. Климат меняется, потому аграриям необходимы новые подходы, чтобы избежать потерь и получить максимальный результат. О предложениях ученых по адаптации белорусского растениеводства к изменяющемуся климату рассказал корреспонденту БЕЛТА заместитель генерального директора по науке НПЦ Национальной академии наук Беларуси по земледелию Эрома Урбан.

В Беларуси на конец XX и начало XXI века пришелся самый продолжительный период потепления за все время наблюдений. Особенность нынешнего потепления не только в его длительности, но и в более высокой температуре воздуха, которая в среднем за последние 20 лет превысила климатическую норму на 1,1 градуса. Если раньше засушливые периоды в Беларуси наблюдались в четырех годах из 10 и охватывали до четверти территории, то за последние 27 лет только в 1998-м, 2000-м и 2004-м не отмечено засушливых явлений. Наибольшее число засух (92%), начиная с 1968 года, имело место в мае-июне. Наиболее подвержены засухе, конечно, южные регионы Беларуси. В Гомельской области засушливые периоды, затрагивающие не менее трети территории, бывают раз в два года, в Брестской - раз в два-три года.

Безусловно, такие климатические изменения требуют принятия мер со стороны аграриев. В НПЦ НАН по земледелию совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия разработали стратегию оптимизации земледелия в Беларуси в условиях изменяющего климата. Ее суть - в совершенствовании структуры посевов, правильном подборе культур для снижения потерь сельскохозяйственной продукции при меняющихся погодных условиях. Кроме того, одной из важнейших задач является совершенствование технологий возделывания сельхозкультур. Оптимальные сроки сева и проведение агротехнических мероприятий по уходу за посевами, качественная и влагосберегающая обработка почвы позволят повысить устойчивость культур к изменяющимся погодно-климатическим условиям.

Видовой и сортовой состав возделываемых сельхозкультур нужно пересмотреть, отмечают ученые. В частности, они предлагают расширить в южных регионах Беларуси площади, занятые озимыми зерновыми. "Озимые при хорошем развитии с осени лучше, чем яровые, используют весенние запасы влаги и питательных веществ. Весной они быстро наращивают вегетативную массу и меньше страдают от весенних засух. Более раннее созревание озимых также защищает их в определенной мере от суховеев. Озимые, как правило, убирают на 8-12 дней раньше яровых. При ранней уборке появляется возможность более тщательно подготовить почву для последующих культур. Возделывая озимые культуры, можно часть полевых работ перенести на осень, благодаря чему значительно снижается напряженность в период весеннего сева", - пояснил Эрома Урбан.

На супесчаных и песчаных почвах Гомельской и Брестской областей из зерновых более устойчивые урожаи обеспечивают диплоидная озимая рожь, овес, пелюшка, гречиха. По мнению ученых, широкое распространение здесь должна получить кукуруза на зерно. В 2019 году площади сева кукурузы в южном регионе составили 151 тыс. га.

На легких почвах достаточно высокие урожаи из других кормовых культур обеспечивают картофель и однолетние бобовые культуры (люпин, пелюшка, вика), высеваемые в смеси с овсом или крестоцветными. "В условиях изменяющегося климата более широкое распространение на таких почвах должны получить нетрадиционные засухоустойчивые культуры: просо, чумиза, донник, лядвенец, эспарцет, озимая сурепица, сорго-суданковые гибриды и другие. Широкое применение на легких почвах должны иметь промежуточные посевы, прежде всего пожнивные на основе крестоцветных культур (редька масличная, горчица и прочие)", - добавил заместитель гендиректора.

Особое внимание предлагается уделить просу - одной из самых засухоустойчивых культур мирового земледелия, которая на 1 кг сухого вещества использует 277 л воды (например, кукуруза - 349 л, клевер - 720 л, зерновые - 520 л). Урожайность зеленой массы проса составляет до 400-450 ц/га, из нее получают силос с содержанием переваримого белка в 1,8 раза выше, чем в кукурузном. Солома из проса, содержащая 6,5% белка (в то время как овсяная - 3,5%), соответствует качеству на уровне сена 2-го класса. Просо имеет растянутый период сева - от мая до июля, как на зеленую массу, так и зерно.

Ученые обращают внимание на то, что в условиях дефицита осадков очень важно эффективно использовать ранневесенние запасы влаги. Например, осенью предлагается сеять озимую рожь в смеси с озимой сурепицей, в мае убирать на зеленую массу, а затем сеять по стерне просо или другую засухоустойчивую культуру (например, кукурузу) на зеленую массу или зерно.

Специалисты НПЦ по земледелию внесли целый ряд предложений по оптимизации структуры многолетних трав для того, чтобы обеспечить более высокий сбор белка для животноводства. Например, в Гомельской области рекомендуется восстановить площади многолетних трав на пашне на уровне 149 тыс. га, улучшенных сенокосов и пастбищ на луговых угодьях - на уровне 180 тыс. га, что обеспечит увеличение производства травяных кормов в 1,6-1,7 раза. "Мы также предлагаем заменить тимофеевку на фестулолиум в травосмесях с луговым клевером, что обеспечит дополнительно 0,5 т/га сырого протеина. Рекомендуем ввести высокопродуктивные бобовые травы (лядвенец, донник, эспарцет, галегу) в каждой области по 25-30 тыс. га. На луговых минеральных почвах с нейтральной кислотностью (РН 6-7) разместить в каждой области по 45-50 тыс. га травостоев галеги в смеси с кострецом, что обеспечит сбор белка 1,5 т/га, урожайность 500 ц/га и продуктивное долголетие минимум 15-20 лет. На луговых угодьях 50% площадей улучшенных сенокосов должны быть представлены травостоями на основе безостого костреца", - считает Эрома Урбан.

Кроме того, предлагается расширить площадь возделывания люцерны и ее травосмесей в Беларуси до 286 тыс. га, из них в Брестской области - 35 тыс. га, Витебской - 46 тыс. га, Гомельской - 40 тыс. га, Гродненской - 53 тыс. га, Минской - 70 тыс. га, Могилевской - 42 тыс. га. Ученые рекомендуют также расширять площади травостоев злаковых трав интенсивного типа: безостого костреца, фестулолиума, пастбищного райграса, тростниковой овсяницы.

Исследования белорусских метеорологов показывают, что тенденция к изменению климата в сторону потепления в ближайшие десятилетия будет сохраняться. В связи с этим требуются коррективы в практике ведения сельского хозяйства и при разработке стратегий развития сельхозпроизводства. Аграрии с учетом рекомендаций ученых будут приспосабливаться как к положительным, так и к отрицательным последствиям климатических изменений.

Валерия ГАВРИЛОВА,

БЕЛТА.-0-