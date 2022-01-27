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Экономика
27 января 2022, 11:04

Как трансформировать стартап в успешный бизнес? История предпринимателя

Молодым компаниям иногда просто не хватает стартового капитала на реализацию всех задумок. Помещение для работы есть, дорогостоящее оборудование и сырье тоже, но вот для запуска второй линии необходимо дополнительное программное обеспечение, на которое уже нет средств. Вывести из оборота не представляется возможным? Взять из прибыли? Тоже не получается, так как компания работает меньше 6 месяцев и такой суммы пока просто нет. В таких случаях Белинвестбанк, например, предлагает кредит "Стартап-идея" в текущую и инвестиционную деятельность. Спросили у предпринимателей, насколько это удобно.

У владельцев малого и среднего бизнеса есть два наиболее популярных способа получить деньги на развитие своего дела: кредит в банке или венчурные инвестиции. Если не удалось привлечь инвестора, готового вложить в расширение предприятия определенную сумму, то кредитование остается самым простым и оптимальным вариантом.

"Стартап-идеей" индивидуальный предприниматель из Могилева Оксана Чемерюкова воспользовалась в декабре 2021 года. Сегодня она занимается розничной торговлей мясом и мясными продуктами и имеет свой торговый павильон и места на городском рынке.

– Как это часто бывает, в начале предпринимательской деятельности мне остро не хватало оборотных средств, чтобы обеспечить свои торговые точки товаром в достаточном количестве и ассортименте. Искала подходящий кредитный продукт, созванивалась и изучала условия кредитования различных банков. Так и узнала о продукте "Стартап-идея" Белинвестбанка, – рассказала предприниматель. – Это оптимальный вариант кредитования для меня, так как для получения средств не требовалось длительного срока осуществления предпринимательской деятельности. Кредит можно было получить практически в самом начале работы – именно тогда, когда и ощущается наибольшая потребность в дополнительных средствах.

Действительно, чтобы получить одобрение на кредит "Стартап-идея" от Белинвестбанка, важно выполнить всего два условия. Первое – вести непрерывную хозяйственную деятельность менее 6 месяцев с даты создания компании (с даты государственной регистрации). Второе – предоставить обеспечение в виде залога имущества плюс иное обеспечение, например, поручительство юридических либо физических лиц, гарантийный депозит денег, страхование риска невозврата кредита или поручительство Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей.

– Приемлемыми оказались и проценты. Прочие условия кредитования, озвученные банком, также были выполнимыми и довольно привлекательными, – продолжила Оксана Чемерюкова. – Особенно порадовал минимальный пакет документов для оформления кредита и быстрое его одобрение. Если сказать проще, именно этот кредитный продукт оказался для меня наиболее выгодным и удобным. Деньги были получены быстро, да и сами сотрудники всячески старались помочь, ускорить процесс. Теперь рекомендую именно этот банк своим знакомым и друзьям.

На какой срок можно получить кредит?

Поскольку продукт "Стартап-идея" можно получить как на текущую, так и инвестиционную деятельность, то и сроки предоставления заемных средств разные:

Банк одобрил заявку на кредит "Стартап-идея". Как получить денежные средства?

Белинвестбанк предлагает две формы выдачи:

  • невозобновляемая кредитная линия;

  • разовый кредит.

Перечисление заявленных денежных средств происходит в оплату расчетных документов на счета третьих лиц.

Как погасить?

Согласитесь, любые взятые в долг деньги необходимо возвращать, и делать это лучше вовремя. Данный кредитный продукт обладает неоспоримыми преимуществами:

1. Досрочное погашение без штрафных санкций и ограничений.

2. Выбор удобного способа погашения.

Погасить кредит "Стартап-идея" Белинвестбанка можно двумя способами:

1. Равными долями ежемесячно. Первый платеж необходимо внести с месяца, следующего за месяцем окончания срока предоставления кредита.

2. Разработать с консультантом свой персональный график погашения кредита. Но помните! Отсрочка погашения не может превышать 12 месяцев.

Как оформить?

Это можно сделать в ближайшем подразделении Белинвестбанка. Хотите сэкономить время? Оставьте онлайн-заявку на сайте банка. Менеджеры перезвонят вам в течение пары минут для уточнения деталей. К приезду в отделение банка ваша заявка уже будет обработана.

Подробная информация о кредите "Стартап-идея" в текущую деятельность описана здесь, а на инвестиционные цели – здесь.

Подробную консультацию по продуктам и услугам банка вы можете получить любым удобным способом:

  • по телефонам 146 и 8 (017) 239-02-39;

  • с помощью сервиса "Онлайн-консультант" на сайте банка;

  • в системе "Интернет-банкинг";

  • посредством сервиса WEB Call – звонок через Интернет без затрат на мобильную связь;

  • в мессенджерах: Viber, Telegram и Facebook Messenger.

В официальных мессенджерах вы можете первыми узнавать новости банка, а также получать консультации о банковских продуктах, услугах и сервисах в чат-боте. Для этого отсканируйте QR-код, перейдите в мессенджер, который вы предпочитаете.

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