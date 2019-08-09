Как в ЕАЭС работают проекты с сильным интеграционным эффектом

Накопленный инвестиционный портфель Евразийского банка развития на 1 июля превысил $8 млрд. С момента основания в 2006 году и по нынешний день в приоритете у ЕАБР финансирование проектов с сильным интеграционным эффектом и национальных проектов развития. Сейчас их у ЕАБР около 70 в разной стадии реализации. Во время пресс-тура в Казахстан журналисты, в том числе белорусские, побывали на предприятиях, которые работают на экономики нескольких стран - участниц ЕАБР, укрепляя интеграционные связи на евразийском пространстве.

Когда самое ценное - в пене

Проект "Кызыл" включает в себя два золоторудных месторождения Бакырчик и Большевик в Восточно-Казахстанской области. Запасы золота здесь достигают 280 т, при содержании 7,7 грамма на тонну руды. Однако из-за наличия углерода и мышьяка отличаются высокой упорностью. Именно поэтому за полвека эксплуатации месторождений никому из инвесторов (а брались за них и канадцы, и австралийцы, и казахстанцы) не удавалось наладить здесь масштабную промышленную добычу золота. В 2014 году проект приобрела российская компания Polymetal. ЕАБР предоставил $80 млн на финансирование инвестиционной деятельности Бакырчикского горнодобывающего предприятия. И дело сдвинулось с мертвой точки. Polymetal предпочел комбинированный способ добычи руды подземному. Первые 10 лет месторождение будет разрабатываться открытым способом, затем работы вновь вернуться под землю. В отличие от предыдущих инвесторов, которые пытались получить сплав Доре, российский взялся за производство золотого концентрата. Для дальнейшей переработки он отправляется на Амурский гидрометаллургический комбинат в Хабаровский край и в Китай.

В июне 2018-го в Бакырчике ввели в эксплуатацию обогатительную фабрику годовой мощностью около 2 млн т. Уже в третьем квартале того же года она вышла на полную проектную производительность в 150 тыс. т в месяц с извлечением 86%. Побывать на подобном предприятии - редкая возможность. Золотые россыпи здесь, конечно, не увидишь. Для производства концентрата используется сложная технология - метод флотации руды. В процессе частицы золота поднимаются на поверхность с пузырьками воздуха. Это как раз тот случай, когда самое ценное - в пене. Затем ее сгущают, фильтруют, сушат, упаковывают и отправляют на продажу.

Бакырчикское горнодобывающее предприятие - пример расширенной евразийской интеграции, отмечает, отвечая на вопросы журналистов, заместитель начальника управления кредитных рисков ЕАБР Данияр Абеуов. "Здесь инвестиции российской компании в экономику Казахстана. Концентрат производится здесь, перерабатывается в России", - пояснил он и обратил внимание, что одна из составляющих интеграции - это работающие в карьере БелАЗы. Сегодня на месторождении задействовано 70 единиц нового горнотранспортного оборудования, в том числе 26 БелАЗов. Гендиректор предприятия Кенбеийл Исаев белорусской техникой доволен. Она, по его словам, составляет серьезную конкуренцию Komatsu. Не исключено, что парк БелАЗов в Бакырчике пополнится. Этот вопрос будет рассматриваться в конце текущего - начале следующего года.

Есть и другой, не менее важный аспект, - социальный. Предприятие значимо для Жарминского района, который находится в глубине Восточно-Казахстанской области. Дорога сюда из ее административного центра Усть-Каменогорска занимает не менее 2,5 часа. На Бакырчике работают около 1200 человек, из которых абсолютное большинство, 98%, это казахстанцы. Остальные 2% россияне. На предприятии трудятся жители близлежащих поселков Ауэзов, Шалабай и других. Приезжают сюда из Усть-Каменогорска, Семипалатинска, Кустаная. Бакырчик взял на себя немалую социальную нагрузку и служит наглядным примером того, когда евразийская интеграция работает на благо конкретных людей, обеспечивая их рабочими местами, социальными объектами. Только в развитие инфраструктуры самого ближайшего поселка Ауэзов вложено уже более 2 млрд тенге. Деньги пошли, например, на ремонт детского сада (сейчас он считается одним из лучших в области), амбулатории, для которой приобрели машину скорой помощи.

Зеленый свет - зеленым проектам

Еще один подобный проект, но уже в Акмолинской области, - это ветровая электрическая станция. Для близлежащего Ерейментау - градообразующее предприятие (здесь создано более 20 рабочих места, на условиях аутсорсинга привлекаются другие специалисты по обслуживанию ВЭС). Для Казахстана - первый крупный промышленный ветропарк, позволяющий снижать дефицит электроэнергии. ВЭС состоит из 22 ветроэнергетических установок, каждая мощностью 2,05 МВт, и собственной подстанции. В планах - расширение мощности с 45 МВт до 300 МВт. Компания успешно развивается и к этому времени погасила более 45% кредита, предоставленного ЕАБР в 2013 году на 14,2 млрд тенге.

Кстати, посещение ветропарка сильно впечатлило журналистов, хотя в силу профессии им доводится бывать на разных производствах. Участники пресс-тура, подробно расспросив работников станции об окупаемости, государственной поддержке за счет так называемых зеленых тарифов, предложили им попробовать себя в промышленном туризме.

Это далеко не единственный зеленый проект, который финансирует банк. В Беларуси примером может послужить Полоцкая ГЭС. Введенная в эксплуатацию 30 июня 2017 года, она выработала уже более 230 млн кВт.ч электрической энергии. На стадии финансирования находятся две солнечные электростанции в Астраханской области России по 15 МВт. В ближайшее время ЕАБР направит на утверждение акционерам программу финансирования проектов, связанных с возобновляемыми источниками энергии, в странах-участницах. Данияр Абеуов пояснил, что в документе для каждой страны прописаны конкретные источники ВИЭ, по которым ЕАБР заинтересован реализовывать проекты. В Беларуси, например, это ветер и переработка биомассы, в Армении и Казахстане - солнечная энергия и так далее. По его словам, в банке хотели бы поддержать реализацию проектов зеленой энергетики во всех странах-участницах - хотя бы по одному в каждой.

Есть в инвестиционном портфеле ЕАБР и проекты, направленные на развитие взаимной торговли между государствами - участниками банка. Журналисты побывали на заводе RG Brands под Алматы, где производятся напитки и продукты питания. В 2017 году RG Brands Kazakhstan и ЕАБР подписали кредитный договор о предоставлении 1,27 млрд российских рублей на три года. Эти деньги направлены на развитие Группы RG Brands, куда входит ТОО RG Brands Kazakhstan, и позволяют компании поступательно увеличивать экспорт в соседние страны. Уже сейчас до 20% продукции отгружается в Кыргызстан и Россию. В ЕАБР анонсировали углубление интеграционной составляющей проекта, пообещав раскрыть детали позже.

Заместитель председателя правления банка Амангельды Исенов на встрече с журналистами рассказал о перспективах проектной деятельности. Банк, по его словам, намерен и далее наращивать свое присутствие в горнорудном производстве, сельском хозяйстве, ВИЭ. Рассматривается возможность финансирования проектов из стран, которые не являются участницами банка. Речь, в частности, идет об Узбекистане и российских инвестициях в экономику этой страны.

Евразийский банк развития - международная финансовая организация, учрежденная Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Государствами - участниками банка являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

Светлана САВКО,

БЕЛТА.-0-