Какие новации содержит указ о распоряжении государственным имуществом

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госкомитет по имуществу Беларуси прокомментировал основные новации указа №169 "О распоряжении государственным имуществом", подписанного сегодня Президентом, сообщает БЕЛТА.

Основная цель подготовки документа - обеспечить совершенствование регулирования общественных отношений в сфере распоряжения государственным имуществом для активизации процесса вовлечения его в экономический оборот.

Госкомимущество назвало ключевые новации указа. Так, увеличивается срок предоставляемой покупателю государственного недвижимого имущества рассрочки его оплаты (с 1 года до 3 лет). При этом срок рассрочки (в пределах 3 лет) будет определять сам покупатель. Это позволит повысить конкурентоспособность государственного имущества на едином рынке недвижимости. Вместе с тем для случаев продажи имущества его арендаторам сохраняется право на 5-летнюю рассрочку.

Для активизации работы с неиспользуемым и неэффективно используемым имуществом балансодержатели недвижимого имущества получают право оставлять себе 50% средств, получаемых от реализации недвижимого имущества, находящегося в собственности Беларуси.

Сокращается количество шагов понижения цены продажи имущества на торгах за счет исключения первого обязательного шага понижения цены на 20%. Таким образом, при отсутствии спроса на имущество на повторные торги оно может выставляться сразу со снижением цены до 50%.

Усовершенствованы отношения по продаже неиспользуемого госимущества за одну базовую величину. Так, существующая сегодня возможность продавать недвижимость, расположенную на территории средних, малых городских поселений и сельской местности, сразу на аукционе с установлением начальной цены продажи в 1 БВ (то есть без его выставления по полной стоимости) распространяется на всю территорию страны, кроме областных центров и Минска. Под новое правило попадет недвижимость в городах Барановичи, Бобруйск, Борисов, Жодино, Жлобин и др. Установлена возможность исполнения условий договора купли-продажи недвижимого имущества, проданного на аукционе с начальной ценой продажи в 1 БВ, не только покупателем, но и созданным им юрлицом. Сегодня передача имущества такому юридическому лицу рассматривается как нарушение условий продажи государственного имущества.

Также речь идет о праве выкупа арендованного государственного имущества всеми категориями арендаторов, включая физлиц, занимающихся агроэкотуризмом и ремесленнической деятельностью, что наряду с иными принимаемыми в государстве мерами будет способствовать развитию предпринимательской инициативы и занятости населения.

Предусмотрены право и механизм продажи неиспользуемой недвижимости для последующего ее сноса. Как отметили в Госкомимуществе, сегодня для сноса недвижимости балансодержатели должны выполнить комплекс затратных для них мероприятий. Поэтому бюджеты несут значительные затраты на снос неиспользуемых объектов. Вместе с тем есть случаи, когда такие объекты желают приобрести граждане и организации для разборки на отдельные материалы с осуществлением рекультивации земельного участка. При этом в получении земельного участка заинтересованности нет. Упрощение заключается в отмене необходимости продавцу оформлять техпаспорт и правоустанавливающие документы на объект, а покупателю - земельный участок, на котором объект расположен.

При подготовке проект указа прошел обсуждение на заседаниях созданного при Государственном комитете по имуществу общественно-консультативного (экспертного) совета по развитию предпринимательства. Вопросы совершенствования порядка распоряжения госимуществом освещались в СМИ, проект указа также согласован Советом по развитию предпринимательства.-0-