25 ноября, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Калининградская область хочет закупить белорусские электробусы и транспорт для ЖКХ. Об этом сообщил сегодня журналистам губернатор этого российского региона Антон Алиханов после встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас есть планы по закупке электробусов и транспорта для сферы ЖКХ на газомоторном топливе. У белорусских производителей есть интересные предложения, и мы с удовольствием очень плотно поработаем и обсудим. Надеемся, в следующем году такую закупку осуществить", - рассказал Антон Алиханов.

Ранее Калининградская область также закупала автобусы минского производителя. В регионе планируют продолжить обновлять автобусный парк с помощью белорусского транспорта, отметил губернатор.-0-