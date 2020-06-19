Каллаур: банки продолжат оказывать поддержку населению и предприятиям в пролонгации кредитов

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банки продолжат оказывать поддержку населению и предприятиям в пролонгации кредитов. Об этом заявил журналистам председатель правления Национального банка Павел Каллаур по итогам состоявшегося у Президента совещания о мерах поддержки реального сектора экономики со стороны банковской системы, передает корреспондент БЕЛТА.

"Со стороны банковской системы проявляется максимальное понимание к сложным жизненным ситуациям, в которых люди оказались. Как правило, обращаются те, кто брал кредиты и у кого возникли проблемы с доходами, чтобы эти кредиты пролонгировать", - отметил Павел Каллаур. По его данным, таких обращений в банки поступило около 7 тыс., из них 4 тыс. - от граждан.

"Мы в Национальном банке отслеживаем, как банки реагируют на обращения граждан. Там, где видим, что есть недопонимание, стараемся вмешаться в процесс и рекомендовать банкам более ответственно подойти. В принципе мы удовлетворены, как идет эта работа", - сказал он.

"Что касается предприятий, то банки заинтересованы соблюдать клиентоориентированность, чтобы предприятия сотрудничали с банками", - заверил глава правления Нацбанка. По его словам, чаще всего предприятия обращаются по поводу реструктуризации задолженности или кредитования для выплаты зарплаты. Для содействия им в решении этих вопросов создана специальная группа под руководством замглавы Администрации Президента Дмитрия Крутого. "Проблемы, конечно, возникают. Они связаны с тем, что есть предприятия с не очень устойчивым финансовым положением. Но по решению Президента выделен лимит государственных гарантий на Br1,2 млрд. Под эти гарантии решаются проблемы неплатежеспособных предприятий", - пояснил Павел Каллаур.

Кроме того, на совещании у главы государства правительство озвучило ряд точечных предложений по предприятиям, которые испытывают проблемы с финансовой устойчивостью. "Думаю, они будут решены, - сказал глава правления Нацбанка. - В целом банковская система вместе с правительством готовы оказывать поддержку предприятиям. У меня есть убеждение, что если мы продолжим действовать скоординированно, то проблем с секторами экономики возникнуть не должно".-0-

Нацбанк рассчитывает до конца года выполнить прогноз по ЗВР и, возможно, его превысить "По Основным направлениям денежно-кредитной политики у нас показатель ЗВР - $7,3 млрд на конец года. Наши оценки показывают, что эта величина будет немного больше. С учетом того, что Минфин успешно разметил евробонды (поступление средств должно состояться 24 июня), задача сохранения золотовалютных резервов вполне реальная", - сказал Павел Каллаур.