Каллаур: банки продолжат оказывать поддержку населению и предприятиям в пролонгации кредитов

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банки продолжат оказывать поддержку населению и предприятиям в пролонгации кредитов. Об этом заявил журналистам председатель правления Национального банка Павел Каллаур по итогам состоявшегося у Президента совещания о мерах поддержки реального сектора экономики со стороны банковской системы, передает корреспондент БЕЛТА.
"Со стороны банковской системы проявляется максимальное понимание к сложным жизненным ситуациям, в которых люди оказались. Как правило, обращаются те, кто брал кредиты и у кого возникли проблемы с доходами, чтобы эти кредиты пролонгировать", - отметил Павел Каллаур. По его данным, таких обращений в банки поступило около 7 тыс., из них 4 тыс. - от граждан.
"Мы в Национальном банке отслеживаем, как банки реагируют на обращения граждан. Там, где видим, что есть недопонимание, стараемся вмешаться в процесс и рекомендовать банкам более ответственно подойти. В принципе мы удовлетворены, как идет эта работа", - сказал он.
"Что касается предприятий, то банки заинтересованы соблюдать клиентоориентированность, чтобы предприятия сотрудничали с банками", - заверил глава правления Нацбанка. По его словам, чаще всего предприятия обращаются по поводу реструктуризации задолженности или кредитования для выплаты зарплаты. Для содействия им в решении этих вопросов создана специальная группа под руководством замглавы Администрации Президента Дмитрия Крутого. "Проблемы, конечно, возникают. Они связаны с тем, что есть предприятия с не очень устойчивым финансовым положением. Но по решению Президента выделен лимит государственных гарантий на Br1,2 млрд. Под эти гарантии решаются проблемы неплатежеспособных предприятий", - пояснил Павел Каллаур.
Кроме того, на совещании у главы государства правительство озвучило ряд точечных предложений по предприятиям, которые испытывают проблемы с финансовой устойчивостью. "Думаю, они будут решены, - сказал глава правления Нацбанка. - В целом банковская система вместе с правительством готовы оказывать поддержку предприятиям. У меня есть убеждение, что если мы продолжим действовать скоординированно, то проблем с секторами экономики возникнуть не должно".-0-