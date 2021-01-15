Каллаур: банковская система сохраняет свою устойчивость

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банковская система Беларуси сохраняет свою устойчивость. Об этом заявил сегодня журналистам председатель правления Национального банка Павел Каллаур, передает корреспондент БЕЛТА.

"Банковская система сохранила свою устойчивость. Да, мы имеем некоторое снижение прибыли банковской системы: прибыли на 13,5% меньше. Соответственно, упала рентабельность нормативного капитала - на два процентных пункта. Но в принципе, рентабельность банковского сектора 8,9% - это вполне хорошая рентабельность для обеспечения устойчивости", - сказал Павел Каллаур.

При этом он отметил, что необслуживаемые активы сохранились примерно на том же уровне, что были и в начале 2020 года: сейчас в кредитном портфеле банковской системы они занимают 4,8%. "Достаточность нормативного капитала всей банковской системы составляет 17% при требованиях в 12,5%. Мы видим, что есть значительный запас прочности, чтобы банки могли не только устойчиво работать, но и в дальнейшем оказывать поддержку нашей экономике", - обратил внимание руководитель Нацбанка.

По его словам, Национальный банк и банковская система в целом в прошлом году решали две взаимосвязанные задачи: в трудную минуту с помощью кредитов оказывали поддержку экономики, сопровождали экспортные операции предприятий и в то же время старались сохранить макроэкономическую сбалансированность в условиях мирового кризиса и обесценения национальных валют основных торговых партнеров Беларуси.

"Эти задачи решены, мы сохранили финансовую стабильность. Безусловно, при этом мы получили обесценение национальной валюты. Но я бы хотел заметить, что этот процесс был объективно обусловлен теми факторами, с которыми столкнулась наша экономика. При этом мы имеем равновесный рыночный курс, не накопили дисбалансов, которые бы оказывали негативное влияние на платежный баланс и, соответственно, валютный рынок, - отметил банкир.

Павел Каллаур

Он добавил, что реальный эффективный курс белорусского рубля за прошедший год снизился на 5%, по сути, была оказана поддержка ценовых условий предприятиям-экспортерам. "Реальный эффективный курс считается не к корзине валют, а к валютам основных торговых партнеров", - пояснил Павел Каллаур.

Председатель правления Национального банка напомнил, что в декабре 2020 года глава государства утвердил основные направления денежно-кредитной политики Беларуси на 2021 год. "Ключевой промежуточный ориентир - широкая денежная масса. Мы этот параметр, безусловно, будем выдерживать, - сказал Павел Каллаур. - Мы столкнулись с тем, что в прошлом году был несколько нарушен сберегательный процесс, был отток депозитов и в иностранной, и в национальной валюте. Это оказало негативное воздействие на широкую денежную массу, и показатель по ней несколько ниже, чем мы прогнозировали. Но те ресурсы, которые ушли из экономики ввиду снижения депозитов в национальной валюте, были замещены деньгами Национального банка".

По словам Павла Каллаура, Национальный банк продолжит и в текущем году поддерживать ликвидность банковской системы.-0-