Каллаур: монетарная и финансовая стабильность - фундамент долгосрочного экономического роста

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Монетарная и финансовая стабильность является фундаментом долгосрочного экономического роста. Об этом председатель правления Национального банка Павел Каллаур заявил сегодня на очередном заседании консультативного совета при Нацбанке, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей НБ.

Вопросы устойчивого экономического развития стали ключевой темой заседания. Как отметил Павел Каллаур, активный диспут по проблематике устойчивого экономического развития ведется на разных уровнях экономической власти, в академической и экспертной среде. "Наша общая цель - обеспечить устойчивый экономический рост и на его основе - повышение благосостояния граждан", - подчеркнул руководитель Национального банка.

По его словам, в настоящее время, несмотря на положительную динамику, темп роста национальной экономики остается довольно низким. Это мотивирует к поиску точек роста и стимулов, обеспечивающих более быстрое и качественное экономическое развитие. Задача осложняется динамично изменяющейся внешней средой, формирующей повышенную неопределенность. Для стран с малой открытой экономикой это является источником повышенных вызовов и рисков. Импорт шоков может спровоцировать усиление внутренних проблем и таким образом оказать негативное влияние на экономику.

"Очевидно, что рассматриваемая сегодня проблематика требует комплексного и системного подхода. Меры по повышению совокупной эффективности экономики должны сопровождаться поддержанием здоровой и понятной макроэкономической среды, в основе которой - монетарная и финансовая стабильность. Это фундамент долгосрочного экономического роста", - отметил Павел Каллаур.

При этом он выразил надежду, что консультативный совет станет хорошей площадкой для серии дискуссий по такой многогранной теме, как обеспечение устойчивого экономического роста.

Консультативный совет при Нацбанке является совещательным органом. Совет создан в сентябре 2014 года с целью привлечения широкого экспертного потенциала при разработке и реализации денежно-кредитной политики, для формирования условий устойчивого развития банковской и платежной систем Беларуси. Консультативный совет сформирован из представителей Национального банка, банков, общественных и научных организаций.-0-