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Экономика
19 октября 2019, 14:44

Каллаур о белорусском рубле: получили результат, к которому стремились

Павел Каллаур. Фото из архива
Павел Каллаур. Фото из архива

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Устойчивость национальной валюты отметил в беседе с журналистами председатель правления Национального банка Павел Каллаур. Сегодня, в день 25-летия белорусского рубля, в Нацбанке начала работу обновленная экспозиция музея денег, передает корреспондент БЕЛТА.

"Белорусский рубль пережил различные этапы, непростые времена. Безусловно, то, что мы имеем сейчас - это наиболее устойчивое состояние белорусского рубля. Мы получили тот результат, к которому стремились, имеем запланированную инфляцию - именно через этот показатель определяется покупательная способность национальной валюты", - сказал Павел Каллаур.

Председатель правления Нацбанка отметил, что устойчивость национальной валюты зависит в целом от макроэкономической политики, денежно-кредитная политика - хоть и важная, но все же часть общей экономической политики.

"Мы заявили и занимаем последние полтора-два года позицию, что денежно-кредитная политика будет носить нейтральный характер. Это значит, мы ориентируемся на императив, что ценовая, финансовая и в целом макроэкономическая стабильность - это фундамент для устойчивого долгосрочного и инклюзивного экономического роста. Не имея этого фундамента, обеспечить цель - а в основе лежит именно благосостояние граждан - крайне сложно", - обратил внимание Павел Каллаур.

По его мнению, без современных информационно-коммуникационных технологий обеспечить долгосрочный устойчивый инклюзивный рост крайне сложно. "Мы должны создавать макроэкономические условия, чтобы в целом в стране повышалась совокупная факторная производительность, это очень важный момент. Когда мы говорим про цифровую экономику, должны понимать: это тоже дополнительные факторы производства, которые формируют совокупную факторную производительность", - добавил глава Нацбанка.

Для открытия обновленной экспозиции музея денег специально была выбрана дата 19 октября 2019 года - день 25-летия с момента законодательного закрепления белорусского рубля в качестве единого законного платежного средства Беларуси.

Первыми посетителями экспозиции стали учащиеся 5 "А" класса средней школы №9 Пинска, которые в числе других белорусских школьников откликнулись на предложение Национального банка записать видеопоздравление к 25-летию белорусского рубля. Именно их ролик оказался самым творческим и креативным.-0-

РЕПОРТАЖ: От начала нашей эры до современности - Нацбанк обновил экспозицию музея денегРЕПОРТАЖ: От начала нашей эры до современности - Нацбанк обновил экспозицию музея денег
19 октября белорусскому рублю исполняется 25 лет. К этой значимой дате в музее денег Национального банка обновили экспозицию, посвященную истории денежного обращения и работы банковских учреждений на территории Беларуси.

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