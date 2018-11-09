"Камволь" и Белорусская палата моды подписали соглашение о сотрудничестве

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Камволь" и РОО "Белорусская палата моды" подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили председатель концерна "Беллегпром" Николай Ефимчик и председатель Белорусской палаты моды Янина Гончарова, передает корреспондент БЕЛТА.

"На "Камволе" завершаются работы по созданию дизайн-центра. Для нас очень важно, чтобы пришли молодые дизайнеры, люди, которые имеют абсолютно новый взгляд на моду. Формы сотрудничества могут быть самыми разными. Дизайн-центр будет открытой площадкой, в любой момент можно прийти и начать работать. Учитывая имеющийся потенциал, в том числе в сфере автоматизации, проектирования, дизайна, думаю, что у "Камволя" большое будущее", - сказал Николай Ефимчик.

Председатель концерна подчеркнул, что для "Камволя" важнейшей задачей является обеспечение эффективной работы, выполнение доведенных параметров. "А это значит, что в следующем году нужно произвести и продать 4 млн погонных метров ткани", - пояснил он.

Сегодня в дизайн-центре ОАО "Камволь" прошел день открытых дверей. В мероприятии приняли участие руководители швейных предприятий, белорусские дизайнеры, представители профильных учебных заведений. Состоялся показ ассортиментных коллекций одежды, изготовленных из тканей "Камволя". Были презентованы возможности дизайн-центра.-0-