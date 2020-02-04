4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр здравоохранения Владимир Караник прогнозирует усиление конкуренции на фармрынке и как следствие - дальнейшее снижение цен на лекарства. Об этом он заявил в интервью газете "СБ. Беларусь сегодня", сообщает БЕЛТА.

Говоря о мерах по снижению цен на лекарства, министр в этой связи отметил указ Президента, который регламентирует упрощенную регистрацию для препаратов, имеющих международные сертификаты. "Схема четко прописана: сроки, не более 30 дней на процедуру, стоимость. Это один из механизмов снижения стоимости лекарств", - отметил он. На рынок, как ожидается, должна вернуться часть препаратов, которые его покинули из-за истечения срока регистрации. Раньше процедура перерегистрации была достаточно сложна и материально затратна. "Соответственно, на фармрынке усилится конкуренция, а если предложение более широкое, то это приводит к снижению цен", - уверен министр.

Более того, по указу Президента на препараты, которые относятся к жизненно важным и входят в план централизованных закупок, будут установлены предельно допустимые цены, выше которых они продаваться не могут. Причем устанавливают их не по сегодняшнему, фактически сложившемуся, уровню: специальная комиссия проводит анализ стоимости лекарства на сопредельных рынках, затрат компаний по выводу их на белорусский рынок и определяет экономически мотивированную цену, которая чаще всего оказывается ниже существующей. Такой подход уже позволил снизить стоимость препаратов где-то в 60% случаев. Параллельно будет развиваться фармацевтическая промышленность, чтобы обеспечить национальную фармбезопасность за счет наличия препаратов белорусского производства по приемлемым ценам.

Что касается результатов работы IT-платформы, куда можно было сообщать о разнице в стоимости лекарств, она показала эффективность, считает Владимир Караник. Выявлены лекарства, которые продавались существенно дороже, чем в сопредельных странах. Вместе с тем часть дистрибьюторов снизила цены, не дожидаясь, пока они попадут в черные списки. Речь в том числе о гипотензивных препаратах. Платформа работает и сейчас.-0-