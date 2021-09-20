Каранкевич: Беларусь сотрудничает с международными организациями на принципах открытости и транспарентности

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь развивает сотрудничество с международными организациями в сфере ядерной и радиационной безопасности на принципах открытости и транспарентности. Об этом заявил сегодня министр энергетики Виктор Каранкевич во время церемонии открытия белорусской экспозиции на полях 65-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэнерго.

Виктор Каранкевич отметил, что строительство Белорусской АЭС находится на завершающей стадии. В июне подписан акт приемки первого энергоблока станции в промышленную эксплуатацию. Готовность второго блока БелАЭС - почти 90%. В настоящее время на нем проходит горячая обкатка реакторной установки. В этом году в активную зону реактора второго энергоблока БелАЭС загрузят ядерное топливо. Таким образом будет положено начало этапу физического пуска блока. Его ввод в промышленную эксплуатацию планируется в 2022 году.

Министр выразил благодарность секретариату МАГАТЭ за весомую поддержку и возможность активного использования в ходе строительства АЭС всего спектра инструментов агентства, в том числе предоставляемую в рамках проектов технического сотрудничества.

"Ядерная и радиационная безопасность - безусловный приоритет для нашей страны, и мы строго его придерживаемся, развивая сотрудничество с нашими международными партнерами на принципах открытости и транспарентности", - подчеркнул Виктор Каранкевич.

В экспозиции представлена информация о достижениях Беларуси в сфере ядерной энергетики, реализации проекта по строительству БелАЭС, а также о развитии социально-экономической инфраструктуры города атомщиков Островца.-0-