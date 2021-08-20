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Экономика
20 августа 2021, 15:10

Каранкевич: безусловное выполнение Директивы №1 - один из ключевых приоритетов для организаций Минэнерго

Фото Минэнерго
Фото Минэнерго
20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Безусловное выполнение требований Директивы №1 является одним из ключевых приоритетов для организаций системы Министерства энергетики. Об этом заявил сегодня министр энергетики Виктор Каранкевич во время заседания коллегии Минэнерго, на котором рассмотрен ход выполнения ведомственного плана мероприятий по реализации документа, сообщили БЕЛТА в пресс-службе министерства.

"Директива №1 - это важнейший документ, направленный на укрепление безопасности функционирования предприятий, обеспечение здоровых и безопасных условий труда, а это достигается посредством выполнения всех ее направлений. Особое внимание уделяется соблюдению исполнительской и трудовой дисциплины", - отметил Виктор Каранкевич.

По его словам, работа по реализации требований директивы должна качественно выполняться предприятиями на всех уровнях. "Самое главное - это люди, нужно с ними работать и менять их мировоззрение", - подчеркнул министр.

В апреле-мае министерством были проведены проверки и комлексно проанализирован ход реализации требований Директивы №1 в подведомственных организациях. "Выявлены слабые места и недочеты в этой работе, обозначены конкретные меры по их устранению. Принятые по итогам этого анализа решения должны быть реализованы в полном объеме", - подчеркнул министр. Он также поручил оценить возможность пересмотра условий премирования руководителей организаций системы Минэнерго, увязав их с выполнением директивы.

На особом контроле в министерстве - работа по предупреждению и профилактике производственного травматизма. "Каждый такой случай подлежит детальному анализу, должны разрабатываться конкретные меры по недопущению таких фактов в дальнейшем", - добавил министр.

Во время заседания коллегии были обсуждены вопросы внедрения концепции нулевого травматизма в организациях отрасли, а также цифровизации и автоматизации производственных процессов. Кроме того, речь шла о перспективах сокращения документооборота, а также дополнительных мерах, содействующих эффективной реализации Директивы №1. Мониторинг ее выполнения в организациях системы Министерства энергетики будет продолжен.-0-
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