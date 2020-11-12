Каранкевич и Миллер обсудили условия поставки газа в Беларусь с 1 января 2021 года

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр энергетики Виктор Каранкевич и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер 11 ноября в Санкт-Петербурге обсудили условия поставки газа в Беларусь с 1 января 2021 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Минэнерго.

"Тема переговоров касалась условий поставки природного газа в Республику Беларусь с 1 января 2021 года. Кроме того, стороны констатировали отсутствие задолженности белорусских потребителей за поставки российского газа", - отметили в Минэнерго.

Цена на российский газ в 2020 году для Беларуси составляет $127 за 1 тыс. куб.м.-0-