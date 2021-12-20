Каранкевич: объединенный рынок электроэнергии Беларуси и России заработает с 2024 года

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объединенный рынок электроэнергии Союзного государства заработает с 1 января 2024 года. Об этом сообщил сегодня журналистам министр энергетики Виктор Каранкевич пресс-центре БЕЛТА.

В настоящее время разрабатывается межгосударственный договор о формировании объединенного рынка электроэнергии Союзного государства. На уровне профильных организаций отрабатываются режимы совместной работы, условия взаимодействия для продавцов и покупателей электроэнергии, вопросы развития инфраструктуры.

"В соответствии с союзной программой объединенный рынок электроэнергии заработает с 1 января 2024 года. С этого момента начнет действовать механизм торговли между уполномоченными организациями наших стран. С 1 января 2027 года планируется переход к более глубокой интеграции, которая позволит субъектам хозяйствования на равных условиях участвовать в общем рынке электроэнергии", - сказал Виктор Каранкевич.-0-