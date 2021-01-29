Каранкевич: расширение выпуска экспортно ориентированной продукции - один из приоритетов торфяной отрасли

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Расширение выпуска экспортно ориентированной продукции - один из приоритетов для торфяной отрасли. Об этом заявил министр энергетики Виктор Каранкевич на встрече с трудовым коллективом ОАО "Торфопредприятие Глинка", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэнерго.

"Вопрос расширения ассортимента выпускаемой продукции, увеличения объемов поставок на внешние рынки - один из приоритетных для отрасли", - отметил руководитель Минэнерго. Развитию этого направления уделяется особое внимание в программе комплексной модернизации торфяных производств на 2021-2025 годы. Помимо торфяных брикетов зарубежными потребителями востребованы такие виды торфяной нетопливной продукции, как кипованный торф и торфяные грунты. Сегодня в Беларуси их выпускают три торфяных завода. "Мы видим, что данная продукция пользуется спросом за рубежом, и будем далее реализовывать проекты в этой сфере", - сказал Виктор Каранкевич.

Ежегодно в Беларуси добывается около 2 млн т торфа. Из него производится 1,2 млн т торфяной продукции, порядка 20% ее поставляется на внешние рынки, около 80% реализуется внутри страны, что позволяет ежегодно замещать более 450 млн куб.м природного газа.

Фото Минэнерго

Перспективным направлением является использование торфопродукции на цементных заводах и перевод котельных ЖКХ с природного газа на фрезерный торф. "Это дополнительный объем реализации продукции торфяных заводов, рост добавленной стоимости и, соответственно, заработной платы для организаций отрасли", - подчеркнул Виктор Каранкевич.

Торфяная промышленность играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности страны, добавил он. В общей доле использования местных видов топлива торф занимает порядка 15%.

Во время встречи с трудовым коллективом ОАО "Торфопредприятие Глинка" министр проинформировал об основных положениях проекта программы социально-экономического развития на 2021-2025 годы, отдельно рассказал о ключевых направлениях развития энергетической отрасли, ответил на вопросы.

ОАО "Торфопредприятие Глинка" выпускает сортированный и прессованный верховой торф, а также торфяные грунты - прессованные и упакованные в тару. Три четверти реализуемой торфяной продукции направляется на внешние рынки - в Польшу, Чехию, Украину, Россию, Молдову, Турцию, Германию, Сербию. В прошлом году предприятием экспортировано 37,7 тыс. т торфяной продукции, или 76,9% от общего объема сбыта. За счет проведенной модернизации доля продукции с высокой добавленной стоимостью в общем объеме производства предприятия выросла с 10,5% в 2017 году до 47,3% в 2020 году.-0-