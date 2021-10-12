Каранкевич: в белорусской энергосистеме активно внедряются цифровые технологии

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В белорусской энергосистеме активно внедряются цифровые технологии. Об этом сообщил сегодня журналистам министр энергетики Виктор Каранкевич после открытия XXV Белорусского энергетического и экологического форума Energy Expo 2021, передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас есть стратегия развития энергогазоснабжающих организаций в сфере автоматизации и цифровизации. Она затрагивает 2021-2025 годы. Есть и конкретные результаты. У нас оцифрованы все газовые системы - это более 65 тыс. км газовых сетей. Все это включено в трехуровневый автоматизированный комплекс. Все технологические процессы уже имеют высокий уровень автоматизации. Благодаря этому повышается производительность труда, снижаются эксплуатационные затраты, диспетчеры могут оперативно реагировать на неполадки", - сказал Виктор Каранкевич.

Виктор Каранкевич

В энергетической отрасли идет автоматизация объектов генерации. Особое внимание уделяется и объектам сетевого хозяйства в части передачи и распределения электроэнергии. "Яркий пример - недавно подписан акт ввода в эксплуатацию подстанции 330 кВ "Могилев 330". Это первая цифровая подстанция такого класса напряжения в Могилеве. Здесь применены самые современные технологии сбора и передачи информации, цифровые трансформаторы тока и напряжения, оптические кабельные связи между различными устройствами", - отметил министр.

По этому проекту на линиях электропередачи впервые применены устройства определения места повреждения, работающие по волновому принципу. Они дают возможность с высокой точностью - до нескольких десятков метров - определять место повреждения на линиях электропередачи, соответственно существенно сокращается время, необходимое на их устранение.-0-