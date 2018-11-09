Кардинальных изменений в уплате налогов на недвижимость и земельного в 2019 году не будет

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кардинальных изменений в уплате земельного налога и налога на недвижимость в 2019 году не будет, сообщил журналистам начальник управления налогообложения доходов и имущества физических лиц Министерства по налогам и сборам Андрей Ковалевский, передает корреспондент БЕЛТА.
"Что касается земельного налога и налога на недвижимость, то ломки сложившейся системы не предусматривается, планируется сохранить тот же порядок уплаты, сроки, - отметил Андрей Ковалевский. - Законопроектом кардинальных изменений не планируется".
Предлагается также сохранить довольно большой объем льгот по уплате этих налогов. "Они предоставляются отдельным наиболее уязвимым категориям населения - пенсионерам, инвалидам, нетрудоспособным лицам, многодетным семьям. Пока не планируется вводить налогообложение каждой квартиры - то есть льготу при наличии в собственности одной квартиры предполагается сохранить", - пояснил представитель МНС.-0-
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