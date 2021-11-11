Карелия заинтересована в реализации молочной продукции через БУТБ

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Карелия заинтересована в реализации молочной продукции через Белорусскую универсальную товарную биржу, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

Заинтересованность в реализации сырого коровьего молока и иной продукции аграрного комплекса на торговой площадке Белорусской универсальной товарной биржи выразил в ходе телемоста, организованного по просьбе российской стороны, заместитель премьер-министра правительства Республики Карелия - министр сельского и рыбного хозяйства Владимир Лабинов. По его мнению, опыт БУТБ в сфере биржевой торговли сельхозпродукцией может быть использован карельскими предприятиями с целью повышения эффективности их торгово-закупочной деятельности.

"Поскольку сырое молоко - скоропортящийся товар и с учетом больших расстояний организовать его поставки в Беларусь было бы проблематично, нас в первую очередь интересует возможность применения биржевого механизма при реализации в Карелии молокосырья из близлежащих регионов России. Насколько мне известно, в Беларуси достаточно динамично развивается биржевая торговля сырым молоком, поэтому мы бы хотели перенять этот опыт и попробовать продавать через вашу торговую площадку продукцию российских молокопроизводителей. Разумеется, в дальнейшем, если наш пилотный проект взлетит, номенклатура товаров, реализуемых на биржевых торгах, будет расширяться", - заявил Владимир Лабинов.

Со своей стороны, председатель правления БУТБ Александр Осмоловский подтвердил готовность биржи сотрудничать с правительством Республики Карелия не только в части торговли продукцией АПК, но и по любым другим товарным направлениям. При этом он отметил, что российские компании лидируют по количеству и объемам транзитных сделок, поэтому у инициативы по реализации в Карелии молочного сырья из Вологодской, Калининградской, Псковской и других областей Северо-Западного федерального округа имеет все шансы на успех.

"Транзитные сделки, совершаемые иностранными компаниями на нашей электронной площадке, являются одним из самых перспективных направлений развития биржевой торговли. Причем у российских участников торгов этот механизм особенно востребован. За январь - октябрь они уже реализовали таким образом продукцию на сумму около $6 млн. Что касается торгов сырым молоком, то это товарная позиция с большим потенциалом, который мы постепенно раскрываем. Так, если в 2019 году на биржевых торгах было реализовано 14 тыс. т молочного сырья, то за 2020 год объем продаж составил 125 тыс. т. Уверен, что в этом году мы перешагнем и этот порог. Ценовая динамика также была положительной, и по сравнению с 2019 года стоимость молока сортов "высший" и "экстра" увеличилась в среднем в полтора раза. Это значит, что, когда российские молокопроизводители придут на нашу площадку, они могут рассчитывать на существенный рост выручки. Мало того, мы готовы организовать отдельные торговые сессии специально для участников из Республики Карелия, что позволит вашим предприятиям получить максимальный экономический эффект от применения биржевого механизма", - подчеркнул Александр Осмоловский.

По итогам телемоста достигнута договоренность о проработке технических и организационных вопросов участия предприятий Республики Карелия в биржевых торгах. При этом российская сторона предложила оказать содействие в информировании карельских сельхозпредприятий о возможностях и преимуществах белорусской биржевой площадки.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продается металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-