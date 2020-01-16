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16 января 2020, 11:27

Кариньш подтверждает возможность поставок нефти в Беларусь через латвийские порты

Кришьянис Кариньш
Кришьянис Кариньш

16 января, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш подтверждает возможность поставок нефти в Беларусь через латвийские порты. Об этом он заявил сегодня журналистам после встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Говоря об экономических отношениях, транспорт, логистика - самый логичный путь (для их развития. - Прим. БЕЛТА), где у нас уже присутствуют отношения", - подчеркнул глава правительства Латвии.

По его словам, латвийская сторона видит большое пространство для развития сотрудничества. "С одной стороны, можно экспортировать из Беларуси через латвийские порты нефтепродукты. Но можно обсуждать и другую возможность - импорт нефти со всего мира через Латвию в Беларусь. Мы обсуждаем уже такие возможности. Конечно, компаниям нужно исследовать этот вопрос, потому что бизнес должен быть взаимовыгодным. Здесь мы видим большие возможности для Латвии и Беларуси", - заявил Кришьянис Кариньш.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, когда возможно достижение подобных договоренностей, премьер-министр сказал: "Этот вопрос следует задавать компаниям. Что касается правительства, оно в высшей степени заинтересовано в развитии бизнес-возможностей. Здесь вопрос практический. Нужно общаться с терминалами, железнодорожными компаниями, которые будут обеспечивать эти поставки".

"Что касается позиции Латвии, мы заинтересованы в более долгосрочных отношениях. В таком случае возможно планировать бизнес, и это позволяет понижать цены, а это хорошо для всех вовлеченных сторон", - добавил Кришьянис Кариньш.

Кришьянис Кариньш в целом подчеркнул, что для латвийского правительства крайне важно работать над улучшением отношений с Беларусью и делать их более прочными. "Мы считаем, что существует очень большой потенциал для того, чтобы эти отношения сделать еще лучше как на политическом, так и на экономическом уровне", - отметил он.

Накануне визита в Минск премьер-министра посол Латвии в Беларуси в интервью БЕЛТА заявил, что транзит нефтепродуктов ведется давно, и здесь есть стабильные традиции и хорошие связи. "Вопрос так называемых реверсных, или альтернативных, поставок нефти не нов в наших отношениях, эта тема появилась не в декабре минувшего года или в январе этого. Это вопрос, который в какой-то степени мы обсуждаем постоянно. Латвийское министерство транспорта 3 января подтвердило, что всегда готово участвовать, если будут проекты по альтернативным поставкам нефти, - сказал он. - Что касается нефтепродуктов, то это отработанная схема белорусско-латвийского сотрудничества с хорошими результатами. Это традиционная отрасль, где две страны эффективно взаимодействуют".

В 2019 году экспорт нефтепродуктов через латвийские порты в Беларусь по железной дороге составил 3,7 млн т. Это показывает, что отрасль является стабильно развивающейся, с большими объемами. В основном задействованы главные порты Латвии (Вентспилс, Рига, немного Лиепая), где есть необходимые технические возможности, глубина акваторий портов.

Важный игрок в этой области сотрудничества - Латвийская железная дорога. Руководитель Латвийской железной дороги в декабре минувшего года в Минске встречался с белорусскими коллегами и обсуждал перспективы развития связей.

Как сообщалось, правительство Беларуси продолжает отрабатывать схему альтернативных поставок нефти, изучаются все возможные варианты. Первый вице-премьер Дмитрий Крутой 14 января рассказал журналистам: "Мы разослали соответствующие коммерческие предложения. Все коммерческие службы наших заводов, Белорусской нефтяной компании находятся на переговорах практически в ежедневном режиме. Думаю, здесь мы тоже скоро получим альтернативные варианты поставки конкретной нефти. Все возможные страны: и Украина, и Польша, и страны Балтии, и Казахстан, Азербайджан".-0-

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