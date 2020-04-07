Карьерные самосвалы БЕЛАЗ приступили к работе в Красноярском крае

7 апреля, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. Шесть карьерных самосвалов БЕЛАЗ приступили к работе на Ачинском глиноземном комбинате (Красноярский край, Россия), сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

"Партия карьерных 55-тонных самосвалов БЕЛАЗ-7555В в марте поступила на Ачинский глиноземный комбинат (АГК), который входит в состав АО "Русал Ачинск". Белорусские машины закуплены для обновления парка горнотранспортной техники и будут нести трудовую вахту на руднике Мазульский в Красноярском крае", - сказали в пресс-службе.

При выборе техники специалисты АГК учитывали опыт использования подобных машин на добывающих площадках других компаний. "Новые машины позволят повысить производительность труда и сократить затраты на технологический процесс добычи сырья, - отметили в компании "Русал Ачинск". - У этой техники высокие эксплуатационные характеристики, она более экономична по расходу горючего и смазочных материалов. Водительские кабины имеют улучшенный обзор и систему управления, оборудованы удобными сиденьями и климатическими системами".

В 2020 году "Русал" планирует приобрести несколько десятков машин.

Поставила БЕЛАЗы в Красноярский край компания ООО "Красноярск-БелазСервис" - официальный дилер ОАО "БЕЛАЗ" в регионе.

Объединенная компания "Русал" - один из крупнейших в мире производителей алюминия. Основную часть продукции составляют первичный алюминий, алюминиевые сплавы, фольга и глинозем. Активы компании включают в себя весь комплекс предприятий, задействованных в цепочке производства конечного продукта, - от горнодобывающих комбинатов до алюминиевых и фольгопрокатных заводов.

ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг" - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Занимает около 30% мирового рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности. Производит самый большой в мире карьерный самосвал грузоподъемностью 450 т.-0-