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17 июля 2020, 18:45

Карта индустриализации позволит координировать импортозамещение в ЕАЭС

Фото из архива
Фото из архива

17 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Карта индустриализации ЕАЭС, поручение о разработке которой дано сегодня в Минске на заседании Евразийского межправительственного совета, позволит координировать процессы импортозамещения в странах союза, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

"Карта индустриализации станет важным инструментом для координации действий стран ЕАЭС по импортозамещению и будет отражать импортозависимые технологические направления, потенциал производителей государств-членов, сложившиеся промышленные проекты и кооперационные связи в союзе, - отметили в ЕЭК. - Это позволит сторонам избежать дублирования производств и двигаться в сторону отраслевой специализации производителей".

Карта будет состоять из трех разделов. "Один из них составит информация о крупных реализуемых и планируемых инвестиционных проектах и проектах, значимых для соответствующих отраслей промышленности, - пояснили в пресс-службе. - Уже предложено для включения 178 крупных проектов в 18 отраслях с объемом инвестиций около $200 млрд. Это позволит производителям и госорганам сторон видеть планы друг друга и своевременно их корректировать".

Во второй раздел войдут около 500-600 технологических направлений по более чем 20 отраслям промышленности, по которым в ЕАЭС необходимо импортозамещение и где есть предприятия, готовые участвовать в реализации соответствующих проектов. "Эта информация позволит сформировать производственные цепочки для импортозамещения в рамках всего союза, рационально распределять меры господдержки импортозамещающих производств", - убеждены в ЕЭК.

Третий раздел составят товарные позиции, наиболее значимые по объему импорта на таможенную территорию союза. По этим позициям будет развернута наиболее активная импортозамещающая работа.

Карту индустриализации намечено разместить на официальном сайте ЕАЭС. Предусмотрена ее регулярная актуализация. Для этого правительствам стран союза поручено обеспечить предоставление в ЕЭК соответствующей информации.

"На основе содержащихся в карте индустриализации ЕАЭС данных будут готовиться предложения по развитию в союзных странах производственных мощностей. Документ позволит комплексно организовать работу по импортозамещению, объединить национальные планы в этой сфере, разрабатывать и реализовывать совместные программы и проекты, создавать межотраслевые связи производителей, эффективно использовать имеющиеся в странах компетенции", - резюмировали в пресс-службе.

Межправсовет сегодня одобрил также разработку карты развития агроиндустрии ЕАЭС. "Речь идет о формировании информационного ресурса о крупных инвестиционных и инновационных проектах, значимых для развития агропромышленного комплекса союза", - отметили в ЕЭК.

Предполагается, что карта "Агроиндустрия союза" будет состоять из трех разделов. В первый войдут реализуемые и планируемые крупные проекты, помогающие наполнить общий аграрный рынок продукцией, производимой в государствах-членах, как правило, стоимостью свыше $10 млн; кооперационные проекты, предполагающие межгосударственное взаимодействие, взаимные поставки сырьевых ресурсов или готовой продукции; проекты, направленные на разработку и внедрение инновационных технологических решений в АПК при участии двух и более стран союза. Это позволит партнерам по ЕАЭС при формировании национальных планов развития и инвестиционных программ исключить дублирование производств, учитывать тенденции развития и обеспечения товарами общего аграрного рынка.

Во второй части будут представлены перспективные направления по формированию кооперационных цепочек производства для развития импортозамещающих и высокотехнологичных производств, улучшения ресурсного обеспечения отрасли и эффективного использования мер государственной поддержки сельского хозяйства. Также в карту планируют включить данные о сельскохозяйственных товарах и ресурсах, по которым наблюдается большая доля импорта на союзном рынке.

"Таким образом, карта "Агроиндустрия союза" будет комплексным документом, направленным на эффективное использование возможностей партнеров по союзу, реализацию импортозамещающего и интеграционного потенциала при организации системы устойчивого развития агропромышленного комплекса и общего аграрного рынка", - подытожили в ЕЭК.-0-

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