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29 мая 2020, 14:46

Карточки некоторых банков могут не работать ночью 1 июня

Фото из архива
Фото из архива

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Карточки некоторых банков могут не работать ночью 1 июня, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Банковский процессинговый центр.

С 3.20 до 4.00 будут проводиться технологические работы на аппаратно-программном комплексе центра.

В этот промежуток времени возможны краткосрочные перерывы в обслуживании держателей карт банков, пользующихся услугами центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов.

Банковский процессинговый центр обслуживает почти 9,4 млн карточек, к нему подключены почти 84,6 тыс. организаций торговли и сервиса, 97,5 тыс. платежных терминалов, 2,4 тыс. банкоматов и 2,5 тыс. инфокиосков.-0-

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