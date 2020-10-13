13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Карточки некоторых банков могут не работать ночью 16 октября, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Банковский процессинговый центр.

На аппаратно-программном комплексе центра будут проводить технологические работы для обеспечения выполнения требований международных платежных систем. Ночью с 3.20 до 6.30 возможны краткосрочные перерывы в обслуживании держателей карт банков, пользующихся услугами центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов.

Банковский процессинговый центр обслуживает более 9 млн карточек, к нему подключены 88,3 тыс. организаций торговли и сервиса, 134,3 тыс. платежных терминалов, более 2,4 тыс. банкоматов и 2,4 тыс. инфокиосков.-0-