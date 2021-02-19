19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Карточки некоторых банков могут не работать ночью 20 и 27 февраля, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Банковского процессингового центра.

На сетевом оборудовании центра с 3.00 до 4.30 будут проводить технологические работы. В этот промежуток времени возможны кратковременные перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов.

Банковский процессинговый центр обслуживает более 8,7 млн карточек, к нему подключены свыше 75 тыс. организаций торговли и сервиса, 121,2 тыс. платежных терминалов, более 2,5 тыс. банкоматов и 2,4 тыс. инфокиосков.-0-