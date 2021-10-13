Карточки некоторых банков могут не работать в ночь на 15 октября

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Карточки некоторых банков могут не работать ночью 15 октября, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Банковский процессинговый центр.
На аппаратно-программном комплексе центра будут проходить технологические работы для обеспечения выполнения требований международных платежных систем. С 3.20 до 6.30 возможны кратковременные перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов.
Банковский процессинговый центр обслуживает более 8,2 млн карточек, к нему подключены 76,3 тыс. организаций торговли и сервиса, 122,5 тыс. платежных терминалов, более 2,4 тыс. банкоматов и около 2,1 тыс. инфокиосков.-0-