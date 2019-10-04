Картофель в Беларуси убран с более чем 70% площадей

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Картофель в Беларуси убран с более чем 20 тыс. га, что составляет 73,3% к уборочной площади. Об этом свидетельствуют оперативные данные Министерства сельского хозяйства и продовольствия, сообщает БЕЛТА.

Всего же под картофель в этом году в республике отведено 27,7 тыс. га: 9,3 тыс. га - в Минской области, 4,5 тыс. га - в Гомельской, 4,2 тыс. га - в Брестской, 3,9 тыс. га и 3,7 тыс. га - в Могилевской и Гродненской соответственно, еще 2,1 тыс. га - в Витебской области.

Всего, по данным Минсельхозпрода на 4 октября, в закрома насыпано чуть более 645 тыс. т картофеля. Средняя урожайность в этом году выше прошлогодней - 318,2 ц/га (на 40,5 ц/га больше). При этом в Могилевской области с одного гектара собирают в среднем 376,8 ц, в Витебской - 392 ц.

Продолжаются работы и по уборке сахарной свеклы. На сегодня убрано 42,2% площадей. Накопано 1 млн 826,6 тыс. т сладкого корнеплода при средней урожайности 461,5 ц/га (на 28,4 ц больше, чем в 2018 году). Сахаристость находится на уровне прошлого года и составляет 16,5%.

На свеклоприемные пункты вывезено свыше 80% накопанной свеклы. В счет госзаказа поставлено 1 млн 95 тыс. т (52,5% к плану).-0-