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09 июля 2020, 11:34

Карту индустриализации ЕАЭС планируется принять на Евразийском межправсовете в Минске

Фото из архива
Фото из архива

9 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Карту индустриализации Евразийского экономического союза планируется утвердить 17 июля в Минске на заседании Евразийского межправительственного совета. Об этом шла речь на встрече члена Коллегии (министра) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Артака Камаляна с министром промышленности Беларуси Петром Пархомчиком, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Важным инструментом для координации действий по импортозамещению станет Карта индустриализации ЕАЭС, которую мы сейчас готовим, - отметил Артак Камалян. - Предполагается, что документ будет отражать импортозависимые технологические направления, потенциал производителей государств-членов, сложившиеся промышленные проекты и кооперационные связи в союзе. Это позволит сторонам избежать дублирования производств и двигаться в сторону отраслевой специализации производителей".

По словам министра ЕЭК, в проект карты включены 178 крупных инвестиционных и значимых проектов на сумму $194,5 млрд в 18 отраслях, 555 технологических направлений по 29 отраслям промышленности, где возможно кооперационное сотрудничество по импортозамещению, а также 19 групп промышленных товаров, импорт по каждой из которых на таможенную территорию союза в прошлом году превысил $300 млн.

"Артак Камалян и Петр Пархомчик обсудили реализацию кооперационных проектов в промышленности, разработку единых правил определения страны происхождения товаров и учета технологических операций, взаимодействие ЕЭК и Министерства промышленности Беларуси при подготовке новой стратегии - основных направлений промышленного сотрудничества в ЕАЭС на период до 2025 года", - добавили в ЕЭК.-0-

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