Карту индустриализации разработают в ЕАЭС

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Евразийском экономическом союзе планируется разработать карту индустриализации, которая позволит более эффективно использовать производственные ресурсы в каждой из стран ЕАЭС, сообщил сегодня журналистам член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Александр Субботин на полях Белорусского промышленно-инвестиционного форума, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы начинаем переходить от стадии импортозамещения к торговле на экспорт в третьи страны. Это концептуальная стратегическая задача. И чтобы не было дублирования производств, нужно сделать карту индустриализации союза. Над этим работаем", - отметил Александр Субботин.

Предполагается, что такой документ появится в течение 1-1,5 года.

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