Карту развития агроиндустрии создадут в ЕАЭС

18 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии одобрила разработку карты развития агроиндустрии в Евразийском экономическом союзе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Предполагается, что в документ войдет информация о крупных инвестиционных и инновационных проектах в сельском хозяйстве, которые осуществляются или планируются к реализации в странах ЕАЭС, - пояснили в пресс-службе. - В карте будут представлены направления, где целесообразно реализовывать проекты для ресурсного обеспечения АПК и импортозамещения. Также карта будет содержать данные о сельскохозяйственных товарах и ресурсах, по которым наблюдается большая доля импорта на союзном рынке. Окончательное решение о формировании карты должен принять Евразийский межправительственный совет".

Как подчеркнул член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК, до сих пор такого комплексного документа в ЕАЭС не было. "Карта ориентирована в основном на крупных сельскохозяйственных производителей, которые реализуют значимые проекты, могут участвовать в кооперации и заниматься импортозамещением", - сказал он.

В ЕЭК полагают, что карта поможет развитию механизмов интеграционного взаимодействия при проведении в ЕАЭС согласованной агропромышленной политики. В первый раздел карты включаются крупные проекты, направленные на решение вопросов насыщения общего аграрного рынка продукцией стран союза, как правило, стоимостью свыше $10 млн. Здесь же должны содержаться кооперационные проекты, предполагающие межгосударственное взаимодействие, взаимные поставки сырьевых ресурсов или готовой продукции, разработку и внедрение инновационных технологических решений в сельском хозяйстве при участии двух и более государств ЕАЭС. Информация о реализуемых проектах позволит партнерам по союзу при формировании национальных планов развития и инвестиционных программ исключить дублирование производств, учитывать тенденции развития и обеспечения товарами общего аграрного рынка.

"Во второй раздел карты развития агроиндустрии в ЕАЭС войдут направления, по которым целесообразно реализовывать проекты, - уточнили в пресс-службе. - При этом намечено формирование кооперационных цепочек производства в рамках союза для развития импортозамещающих производств, улучшения ресурсного обеспечения отрасли и эффективного использования мер господдержки сельского хозяйства".

"Таким образом, карта станет комплексным документом, направленным на эффективное использование возможностей стран-партнеров по союзу, реализацию импортозамещающего и интеграционного потенциала при организации системы устойчивого развития агропромышленного комплекса государств-членов и общего аграрного рынка", - резюмировали в ЕЭК.-0-