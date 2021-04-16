Карты индустриализации и агроиндустрии ЕАЭС практически готовы - министр ЕЭК

16 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Карты индустриализации и агроиндустрии Евразийского экономического союза практически готовы. Об этом сообщил сегодня во время онлайн-брифинга член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Артак Камалян, передает корреспондент БЕЛТА.

"Что касается карты индустриализации, то на сегодняшний день она практически готова, - сказал министр ЕЭК. - Я думаю, что в скором будущем она будет доступна всем пользователям. Контентная часть карты готова, сейчас мы в большей степени работаем над визуализацией, чтобы был удобный для пользователей интерфейс". Он уточнил, что уже сейчас карта индустриализации ЕАЭС включает более 180 различных проектов на сумму более $300 млрд.

"Карта агроиндустрии тоже практически готова, - добавил Артак Камалян. - Буквально неделю назад мы обсуждали и утвердили контентную часть этой карты на консультативном комитете по агропромышленной политике. Думаю, что в первом полугодии информация будет доступна всем нашим пользователям". По его словам, на сегодняшний день в карту агроиндустрии ЕАЭС включены 70 различных интеграционных и кооперационных проектов на более чем $7 млрд.

Карта индустриализации создается по решению премьер-министров стран ЕАЭС. Она станет важным инструментом для координации действий стран союза по импортозамещению и будет отражать импортозависимые технологические направления, потенциал производителей государств-членов, сложившиеся промышленные проекты и кооперационные связи в союзе. Это позволит сторонам избежать дублирования производств и двигаться в сторону отраслевой специализации производителей. Карта будет состоять из трех разделов. Один из них составит информация о крупных реализуемых и планируемых инвестиционных проектах и проектах, значимых для соответствующих отраслей промышленности. Во второй раздел войдут около 500-600 технологических направлений по более 20 отраслям промышленности, по которым в ЕАЭС необходимо импортозамещение и где есть предприятия, готовые участвовать в реализации соответствующих проектов. Третий раздел составят товарные позиции, наиболее значимые по объему импорта на таможенную территорию ЕАЭС. По этим позициям будет развернута наиболее активная импортозамещающая работа.

Карта агроиндустрии также будет состоять из трех разделов. В первый войдет информация о крупных инвестиционных и инновационных проектах в сельском хозяйстве, которые осуществляются или планируются к реализации в странах ЕАЭС. Во второй - сведения о направлениях, где целесообразно реализовывать проекты для ресурсного обеспечения АПК и импортозамещения. В третий - данные о сельскохозяйственных товарах и ресурсах, по которым в союзе наблюдается большая доля импорта.-0-