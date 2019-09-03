3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Кастрычнiцкi эканамiчны форум" пройдет в Минске 31 октября - 1 ноября, сообщил сегодня журналистам директор Исследовательского центра Института приватизации и менеджмента Александр Чубрик, передает корреспондент БЕЛТА.

"Форум в этом году пройдет с 31 октября по 1 ноября. На конференции будут обсуждаться различные вопросы, в том числе тема "Пояса и пути", возможности китайского рынка и других рынков дальнего зарубежья", - сказал Александр Чубрик.

Пленарные доклады будут посвящены теме мировой экономики. На панели, приуроченной к 25-летию белорусского рубля, планируется рассмотреть тему построения локальных финансовых рынков. Также на форуме будет обсуждаться развитие регионов Беларуси.

"Кастрычніцкі эканамічны форум" (KEF) - площадка для открытого профессионального диалога об устойчивом развитии Беларуси в контексте развития глобальной экономики, созданная в 2013 году.-0-